朱孝天控遭相信音樂「抹黑潑髒水」 五月天經紀人發文回酸

F4變F3並與阿信、周杰倫合體（左），朱孝天（右）發聲開戰相信音樂又被回嗆。（翻攝網路）

F4的朱孝天指控遭相信音樂「排除在F4復出計畫」後，點名自己受到營運長謝芝芬（艾姐）抹黑、潑髒水。結果相信音樂公司內部人員在社群發文暗嗆了。

比如五月天經紀人在社群意有所指寫下：「請回頭看看自己先唷～」另名高層也留言：「那個自己他只想自己的流量。」相關貼文則被網友轉傳、討論。

「沒吃到流量紅利就不開心了」、「約你你說不來，來了你又不嗨」、「根本把自己搞死」等網友留言，覺得朱孝天像恐怖情人。回顧不久前朱孝天的直播，內容表示除了艾姐「不喜歡我，或覺得我不適合可以直接告訴我」外，也批評對方目前的作為與當初打著「集結青春回憶」的名義積極促成F4重聚的承諾不同。

「如果後面有什麼需要我配合的，我這邊隨時開放、隨時溝通，希望高抬貴手。」朱孝天也稱陸續出現「因他洩密而延期」甚至「最終遭排除」的新聞，與大家一樣，都是透過報導才知道自己被退出。對此相信音樂當時則簡答「不予回應。」

