朱孝天揭除名內幕！拒絕相信音樂「3個要求」不忍嘆：太昧良心了

朱孝天槓上相信音樂。（圖／翻攝自朱孝天微博）

朱孝天「被退出」F4，不僅未參與F3言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外，引發許多揣測。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水，稱自己在拒絕相信音樂3個要求後就被斷聯。網友好奇追問3個要求內容，他表示「太昧良心了」。

F4合體近來再度成為華語娛樂圈焦點，然而卻也因巡演成員名單獨缺朱孝天，引發外界高度關注，外界揣測是因為朱孝天多次在直播中說溜嘴洩漏合體動向遭除名。對此，朱孝天8日公開控訴艾姐起初打著「集結青春回憶」的名義積極促成F4重聚，如今卻未達成初衷，甚至讓外界對他產生誤會，心寒喊話：「妳的目的既然已經達成，麻煩妳高抬貴手一下吧！」

網友追問相信音樂3個要求，朱孝天表示不能說，會害到別人。（圖／翻攝自小紅書）

朱孝天表示，雙方一直都是以「談論意向」為主，從未簽訂正式合約；而自己先前拒絕對方提出的3項要求後，便被單方面切斷所有聯繫，甚至透過外界消息才得知自己「被退出」。面對網友追問3個要求具體內容「為啥別人三個都同意，就你不行？」「相信音樂什麼要求你說我聽聽，我給你把把關」，朱孝天回覆：「因為有些事情真的不能做，太昧良心了」、「不能說啊，會害到別人的...我只是不想上車，不是想擋路。」

一席話再讓網友炸鍋痛斥：「現在嘴倒是挺嚴實了」、「唱個歌開個演唱會而已，幹啥事還要昧良心啊」、「不直接說，還把其他幾個陷於不義」。對於朱孝天的說法，相信音樂則表示不回應。

