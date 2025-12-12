朱孝天揭陸粉瘋狂行徑 認當F4太痛苦！網：難怪無法合體

F4久違合體推出新歌、新巡演，成員朱孝天卻慘遭除。（圖／翻攝自相信音樂臉書、朱孝天微博）





F4久違合體推出新歌、新巡演，成員朱孝天卻慘遭除名，事後他拍攝影片回應，不僅掀起大批網友熱議，過往的相關言論也被翻出。有網友在社群平台分享朱孝天與「仔仔」周渝民登上《康熙來了》的片段，直言「看完這段就明白朱跟F3合體不了的原因了。」

當時出道7年的朱孝天表示，「我做藝人跟他們在一起實在太痛苦了」。他坦言藝人的工作沒有自由也沒有隱私，一旁的周渝民則緩頰「沒有這麼誇張」，他舉例像是去日本工作，當地的粉絲都很有禮貌，讓朱孝天忍不住回「你現在講的是日本人，可是日本當地還有中國人，還有其他國家的。」

廣告 廣告

朱孝天坦言，有次在日本等電車時遇到中國粉絲，「一直要跟我說話，我就『恩』、『啊』，然後默默的把口罩戴起來，他還要一直講，走了之後還要你『加油』，我都不知道在加油什麼。」

