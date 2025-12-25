朱孝天揭「耳鳴惡疾」認了唱歌會走音！ F4合體再無可能要大家「截圖廣傳」

F4經過兩年促成，好不容易在台北大巨蛋合體，如今朱孝天說合體再無可能。相信音樂提供

阿信與言承旭、周渝民與吳建豪的「F✦FOREVER 恆星之城」落幕，缺席的「F1」朱孝天去了一趟尼泊爾說要沈澱心靈，但回到中國後又在個人粉絲群組狂開砲，不僅稱F3（言承旭、周渝民、吳建豪）是「悶聲發大財」，還要粉絲截圖廣傳，更直言未來不會再見面了，宣告F4合體再無可能！

昔日偶像男團 F4今年暌違12年再度合體，怎料近期展開的「F✦FOREVER 恆星之城」巡演獨缺朱孝天，改由五月天阿信補位。儘管阿信在台上感性致謝「暫時未能赴約的Ken（朱孝天）」，並承諾會繼續努力呈現完整風景，但朱孝天顯然並不領情。

面對粉絲提問阿信希望朱孝天再回舞台，他冷漠回應：「應該沒有了，我都被網暴成這樣了，他們三個還是選擇了在台上悶聲發大財，你說如果真的見面了還能一起沒有任何芥蒂的演出嗎？」直言自己「反正我演不出那種感覺了。」

朱孝天在粉絲群組回應F4合體。翻攝微博

他更在群組中透露朱孝天在粉絲群組中透露自己耳朵因「噪性傷害」導致持續性耳鳴，唱歌時會出現走音情況，這也是網路上搜尋得到的資訊。即便如此，朱孝天仍強調自己堅持「全開麥」唱現場，理由是不想欺騙買票進場的觀眾。

他語出驚人爆料，自己在台北小巨蛋與北京鳥巢演出時都有走音，但事後官方公開的影片卻「完全聽不出來」，意有所指地請大家自行琢磨背後的加工，還要群組的粉絲趕緊截圖廣傳，想影響他人的企圖明顯。

朱孝天自曝唱歌會走音，還要粉絲截圖廣傳。翻攝微博

此外，朱孝天在聽到有粉絲建議他不要把事情鬧這麼僵，表示：「我選擇不公開那三個要求已經很是看在阿信的面子上了。」據悉，F4 先前助陣五月天台北大巨蛋及鳥巢演出後，原已啟動新歌與巡演計畫，但朱孝天因頻頻在直播中洩漏進度，最終被排除在計畫之外，進而引爆他與相信音樂之間的戰火。

但相信音樂跟阿信始終未曾對朱孝天口出惡言，甚至阿信為了促成F4合體親自擔任專輯製作人，也不忍心舞台少1人想為歌迷圓夢，硬是在五月天跨年演出前在上海開唱，還因此跌下舞台受傷。

阿信在上海演唱會後發文感謝朱孝天，顯然對方並不領情，在粉絲群組開砲。翻攝微博

而朱孝天也曾公開批評F4的歌曲「難聽」，甚至在KTV中拒絕合唱F4的歌曲，認為F4合體只是消費情。但有網友翻出他在個人演唱會中多次演唱〈流星雨〉，也用F4的名號宣傳，質疑他言行不一。而阿信二度感謝朱孝天，被網友認為「格局大」，「阿信體面」還上了微博熱搜關鍵字。



