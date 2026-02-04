朱孝天斷開F4後現況曝光！「白髮、滿臉落腮鬍」網驚呆：老了10歲

娛樂中心／黃韻璇報導

去年底朱孝天狀態看起來相當好。（圖／翻攝自朱孝天微博）

F4去年底睽違多年合體推出新歌《恆星不忘Forever Forever》，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。朱孝天斷開F4後近日現身直播，然而他的狀態卻讓許多網友嚇到，不只長出白髮，甚至留了落腮鬍也是白的，看起來就像老了10歲。

朱孝天上個月中才剛過47歲生日，明明先前直播露面時還是滿頭黑髮、鬍子刮得很乾淨，狀態看起來相當好，然而2日他現身直播，狀態卻引發網友熱議，只見朱孝天留起落腮鬍，額頭前長出不少白髮，從鬢角到鬍子幾乎都白了，短短一個月就像老了10歲一般，引發中國網友討論。

朱孝天斷開F4後「白髮、落腮鬍」引發熱議。（圖／翻攝自微博）

對此，朱孝天在直播中回應，表示「不知道大家為什麼這麼關注這個鬍子，這鬍子也就是半個月以來沒有刮，因為我現在是在一個保養的狀態，所以現在也是在用一個最自然的狀態面對自己，反正我剛剛過47歲生日，這就是我現在的一個狀態，我還挺滿意的，我也挺喜歡自己，所以大家也不需要太在意」。

此外，朱孝天也透露近期他旅居昆明、調養身體，他表示「其實效果挺好的、在昆明挺開心的，身體就慢慢好起來了，還挺神奇的，因為這邊空氣、水、陽光都非常不錯，我現在每天早上曬曬太陽，就覺得很舒服」。

