朱孝天斷開F4怒撕高層！點名艾姐「抹黑、潑髒水」相信音樂反應曝光

記者徐珮華／台北報導

朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。今（8）日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此《三立新聞網》記者詢問相信音樂，對方表示「不予回應」。

朱孝天開撕相信音樂，怒控高層抹黑、潑髒水。（圖／翻攝自朱孝天微博）

朱孝天強調與相信音樂之間並無任何合約關係，成員之間也不存在「綑綁演出」的問題，對於3位團員的決定表示理解與祝福。然而他隨後話鋒一轉，控訴艾姐起初打著「集結青春回憶」的名義積極促成F4重聚，如今卻未達成初衷，甚至讓外界對他產生誤會，心寒喊話：「妳的目的既然已經達成，麻煩妳高抬貴手一下吧。」

廣告 廣告

朱孝天（後排右1）今年7月合體F4，如今卻分崩離析。（圖／相信音樂提供）

事實上，相信音樂當初花了2年時間，才促成F4在五月天大巨蛋演唱會世紀合體。朱孝天事後也公開內幕，坦言自己曾2度向艾姐分析利弊，對方卻不肯放棄，讓他好奇「我不知道妳在堅持什麼」；艾姐則轉述阿信想法，「阿信覺得我們年輕時候所有美好的東西都在逐漸消失，他想把這些僅存的美好再一次集結，其中一個就是你們的合體」，讓他忍不住直呼「我聽了就不好拒絕了」，最終點頭答應。

更多三立新聞網報導

朱孝天首度發聲！親揭「被退出F4」內幕 點名相信音樂高層潑髒水

小煜前妻「火辣比基尼照」被挖！昔穿真理褲熱舞 身材震撼10萬粉

那對夫妻妮妮班級性騷霸凌！Nico爆愛女「上月突住院」驚喊：細思極恐

朱孝天遭F4除名有轉機？五月天阿信「1句話埋伏筆」鬆口：還有機會

