朱孝天昔翻車發言遭挖！自認「皇帝投胎」：很多女生伺候我⋯濾鏡全碎

記者林汝珊／台北報導

朱孝天被排除在所屬男團「F4」回歸計畫之外，日前全面開撕相信音樂，不過網路輿論幾乎一面倒對他冷嘲熱諷。朱孝天過去的爭議發言也被網友翻出討論，其中一段受訪時的自戀言論，也引起討論。

朱孝天在2021年接受媒體專訪時，談及與妻子韓雯雯的婚姻生活，語出驚人表示，自己常對老婆說她「嫁給我其實很好命」，甚至笑稱：「從我交女朋友開始，我都覺得我一定是皇帝投胎的，不然哪有那麼多女生這樣伺候我。」接著又補一句，現在反而變成自己要伺候老婆，相關言論曝光後，引來大批網友吐槽。

不少網友留言直言「這發言真的讓人無語」、「童年《流星花園》的濾鏡全碎」、「西門角色形象回不去了」，認為朱孝天過於自信的說法令人難以認同。

朱孝天先前拍片回應傳言。（圖／翻攝朱孝天IG）

