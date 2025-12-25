朱孝天昔自認皇帝投胎「不然哪有這麼多女生伺候我」 歷任女友全是女神級！楊謹華也入列

朱孝天過去言論曝光。（翻攝自小紅書）

F4今年7月睽違多年夢幻合體，如今朱孝天與相信音樂撕破臉後，新歌及巡演都成F3，近日更連連開砲，除了開嗆F3，並意外波及五月天阿信，昨（25日）則戲劇化的轉折，發文認「情緒失控」致歉，並對近日風波做出澄清，引發關注，如今朱孝天曾自認皇帝投胎轉世爭議言論，也被網友挖出來。

昔放閃稱皇帝轉世言論被網友起底？

朱孝天4年前受訪時，談到與老婆韓雯雯的婚姻與其間的磨合，自嘲表示「我就一直跟她說，我說『妳真的是很命好，從我交女朋友開始，我都覺得我一定是皇帝投胎的，不然哪有那麼多女生這樣伺候我』，我說『就只有妳，我要反過來伺候妳』。」透露老婆洗碗洗不乾淨，他都會認命的再洗一遍。

朱孝天情史清一色女神級

事實上，朱孝天過去情史相當精采，緋聞女友都堪稱女神級，包含電眼女神林熙蕾、日籍女星麻衣、中國天后李冰冰、已淡出演藝圈的吳亞馨、以及「孔雀公主」姜欣雨，就連金鐘視后楊謹華也曾交往過，坦言交往過4個月，因緣分未到而分手。最後則娶了韓雯雯。

朱孝天當時受訪時，雖鋪墊他有多麼寵韓雯雯，但如今陷入爭議，相關爭議言論則被網友挖出，先前被大讚寵妻的他，現在則反被網友大酸「這種言論真的是要引起女性的憤怒了」「考古出來的內容，真的尬到我了呀」。

