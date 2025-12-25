朱孝天暴走後道歉 認情緒失控：遭網暴侵擾

朱孝天（右一）為失控言論道歉。（圖／相信音樂提供）

朱孝天從F4脫隊後開始暴走，不僅拍影片控訴被相信音樂單方面斷聯，還開酸五月天阿信在演唱會上講場面話。近日網路瘋傳朱孝天在粉絲群中暗諷阿信假唱，還扯到國台辦，掀起網友熱議。不過後來他的態度大轉變，稱自己是受到網暴後情緒失控，並向公眾致歉。

朱孝天稱自從「F4合體」相關事件發生以來，他持續遭受網絡暴力侵擾，精神承受巨大壓力，並造成他情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論，並說：「相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。」

廣告 廣告

此外，朱孝天也強調他提及「國台辦」的相關言論，與實際情況並不相符，最後他表示：感謝各界的理性關注與監督，再次誠懇致歉。同時，懇請大家尊重個人及家人隱私，共同維護清朗的網絡空間。後續我會更謹言慎行，也請大家理性看待網絡言論。」

朱孝天聲明全文：

自今年九月「F4合體」相關事件發生以來，我持續遭受網絡暴力侵擾，精神承受巨大壓力。近期這一情況愈演愈烈，不僅嚴重干擾了我的正常工作節奏，更無端波及家人的平靜生活，讓我身心俱疲。

在持續的惡意攻擊私信裹挾下，我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。

事件引發爭議後，我深刻反思了自身言行，面對紛擾時，我未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示範，再次深表歉意。

此外，本人此前提及「國台辦」的相關言論，與實際情況並不相符，特此作出澄清並表達誠摯歉意。

感謝各界的理性關注與監督，再次誠懇致歉。同時，懇請大家尊重個人及家人隱私，共同維護清朗的網絡空間。後續我會更謹言慎行，也請大家理性看待網絡言論。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

成魔之路1／失業竟有2萬內零星存款 知情人士：張文個性偏執大鬧社區

I人年度社死日！全場Gogoro一起唱叮叮噹 車主崩潰：趕快催油門

成魔之路2／張文日常兩大開銷曝光 殺人魔鄭捷是他偶像