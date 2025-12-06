朱孝天暴雷除名全被消失！F3x周杰倫x五月天阿信新歌細節彩蛋曝光

F4由言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天組成，他們當年因為偶像劇《流星花園》紅遍半邊天，今年五月天在大巨蛋的演唱會，成功找他們回來重組，日前朱孝天因為頻頻暴雷，而被踢除新專輯製作跟巡演的行列，5日公開的歌曲〈恆星不忘Forever Forever〉，周杰倫更跨刀作曲跟合唱，結果MV內容完全把朱孝天剪掉。

電視裡的《流星花園》畫面也只剩下F3。（圖／翻攝YouTube）

F4減掉朱孝天變成F3後，除了新專輯跟巡演內容沒他之外，〈恆星不忘Forever Forever〉的MV裡，有幾幕跟F4致敬的畫面，也完全把朱孝天剪掉，不管是螢幕裡照理來說四個人要並肩走在一起的畫面，直接把朱孝天裁掉，女高中生鉛筆盒裡的大頭貼，也只有F3，完全消失的徹底。

高中女生的鉛筆盒照片也只有F3。（圖／翻攝YouTube）

這次的〈恆星不忘Forever Forever〉MV，橫跨多國拍攝，周杰倫在澳洲、言承旭在香港、吳建豪在美國、五月天阿信在上海，周渝民則在台北拍攝，背景還有台北101，MV也有出現五月天、周杰倫的經典串場橋段，最後他們在一片星空的背景下拍攝，也讓人聯想到當年的可樂廣告。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導