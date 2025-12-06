朱孝天暴雷除名全被消失！F3x周杰倫x五月天阿信新歌細節彩蛋曝光
F4由言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天組成，他們當年因為偶像劇《流星花園》紅遍半邊天，今年五月天在大巨蛋的演唱會，成功找他們回來重組，日前朱孝天因為頻頻暴雷，而被踢除新專輯製作跟巡演的行列，5日公開的歌曲〈恆星不忘Forever Forever〉，周杰倫更跨刀作曲跟合唱，結果MV內容完全把朱孝天剪掉。
F4減掉朱孝天變成F3後，除了新專輯跟巡演內容沒他之外，〈恆星不忘Forever Forever〉的MV裡，有幾幕跟F4致敬的畫面，也完全把朱孝天剪掉，不管是螢幕裡照理來說四個人要並肩走在一起的畫面，直接把朱孝天裁掉，女高中生鉛筆盒裡的大頭貼，也只有F3，完全消失的徹底。
這次的〈恆星不忘Forever Forever〉MV，橫跨多國拍攝，周杰倫在澳洲、言承旭在香港、吳建豪在美國、五月天阿信在上海，周渝民則在台北拍攝，背景還有台北101，MV也有出現五月天、周杰倫的經典串場橋段，最後他們在一片星空的背景下拍攝，也讓人聯想到當年的可樂廣告。
其他人也在看
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 13
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 36
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 1 天前 ・ 68
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 96
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 1 天前 ・ 6
女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對
人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。3日Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 23
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
瓊瑤女神失智忘記丈夫...尪懇求「整回18歲」喚初戀悸動 全場鼻酸
台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》，今（5）日起將陸續釋出6支「人性議題篇」預告，聚焦六段真實又刺痛人心的故事。從外貌焦慮、失智之愛、窒息關係、性別認同到身體自主，每個角色的選擇都不只是為了變美，直面現代社會最真實的困境。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
IU忍痛拒「心愛1台味」 打卡甜喊：愛台灣粉絲！
娛樂中心／江姿儀報導南韓頒獎典禮AAA（Asia Artist Awards）今年（2025年）首度移師台灣舉辦，將於今（6日）、明（7日）兩天在高雄世運主場館盛大登場。昨（5日）張員瑛、潤娥、朴寶劍等多位韓星陸續抵達高雄小港機場，連台籍藝人葉舒華也回台主持盛典，現場湧入大批粉絲，為一睹偶像風采擠爆機場。其中，人氣女星IU抵台對著熱情粉絲比愛心，還在IG發限動告白「愛台灣粉絲」。民視 ・ 2 小時前 ・ 3
獨缺朱孝天！F4上海演唱會「加入五月天阿信」證實：將演唱新歌
偶像男團「F4」睽違16年正式回歸，將舉辦「F☆FOREVER 恆星之城巡迴演唱會」，首站將於本月19至22日在中國上海梅賽德斯奔馳文化中心登場。先前傳出朱孝天多次提前曝光合體計畫，因此被排除在本次演出之外；如今有網友發現，除了言承旭、周渝民、吳建豪，五月天阿信竟然也名列演出陣容，對此相信音樂證實了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40
F4真的變F3了！無預警發新歌MV 周杰倫、阿信超夢幻組合讓粉絲嗨翻
F4今年7月登上五月天大巨蛋演唱會合體，勾起許多粉絲過往回憶，原本傳出F4要準備新專輯跟巡演等規劃，但朱孝天「大嘴巴」而因此喊卡。先前《鏡報》獨家報導，F4將會變成F3形式推出新歌，昨（5）日相信音樂無預警發布〈恆星不忘Forever Forever〉，由「F3」言承旭、吳建豪、周渝民，再搭配上天王周杰倫及天團五月天阿信共5人一起合唱，再度讓眾多粉絲嗨翻。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 5
晚年不交朋友，也不串門子？人生下半場的高級活法：不合群也可以
朋友是一生中的寶貴財富，然而，年老後的朋友不求多，應結交能自在相處的夥伴。洪建全基金會創辦人簡靜惠，退休後有豐富的人生計畫待開，然而，一場中風導致她的右半邊肢體失去知覺，於是她學著與病同行，與身體對話。簡靜惠於《面對老，我有備而來》一書中，分享自己的生命淬鍊，帶領讀者思考：年老後要坐著哀嘆？還是做好準備，迎接新的可能？以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
雷/《親愛的X》超衝擊大結局留伏筆！金裕貞生死未卜、金永大&金度勛下場超悽慘、謎樣洪宗玄秘密依舊未解...
最近不少熱播劇陸續收尾大結局！話題夯劇《親愛的X》也正式播出最終回完結篇內容！《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音、洪宗玄主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」與洪宗玄飾演的「文道赫」結婚後，為劇情帶來新的轉折！兩人的婚姻關係像不定時炸彈，隨時有可能引爆，《親愛的X》大結局劇情發展，更是讓人瞠目結舌！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 5
邵雨薇《人浮於愛》面對被侵犯 吐心裡的痛：永遠停在17歲
《人浮於愛》開播後掀起強烈迴響，宋芸樺感性表示：「《人浮於愛》陪我從 30 歲女孩跨到女人。從迷失、受傷，到重新找回自己的力量，它給了我很多啟發。」范少勳則說：「謝謝觀眾的支持，請一定要看到最後，也許結局會讓你更理解『愛的模樣』。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發起對話
SJ經紀人驚爆是偷竊犯！違法還逼成員頂罪 圭賢驚悚還原：全被藏箱裡
Super Junior成員圭賢近日在Netflix實境節目《去肯亞的三餐》中，難得公開自己過去遭遇過的「前經紀人奇葩事件」。他表示，從出道以來換過近70名經紀人，其中幾位的行為誇張到如同「真人驚悚片」，讓在場的李壽根、殷志源聽得瞠目結舌。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 4
鄭秀文捲香港大火風波！正面回擊酸民質疑 不視禱告為廉價為恥
香港新界大埔「宏福苑」社區於上月 26 日發生重大火警，造成超過 159 人罹難，不少藝人也在第一時間為受難者祈福。香港天后鄭秀文日前透露自己在拍攝空檔趕往教堂參加祈禱會，希望以祈禱為災民帶來力量，卻遭部分網友質疑「只會祈禱、不見捐款」，引發熱烈討論。她今（5）日再度發文，以長文澄清整起爭議，強調自己當天就已捐出港幣 100 萬元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 60
AAA大咖朴寶劍來了！現場暴動秒淪陷 親切收信沿途揮手 女粉激動爆哭
2025年AAA（Asia Artist Awards）即將於明天起一連2天在高雄世運主場館登場，韓星陸續抵台掀起熱潮。其中韓流超人氣男神朴寶劍今（5）日下午現身小港機場，粉絲原本就擠得水泄不通，剛踏出通道立刻引發現場刺耳的尖叫聲。一走出入境大門便展現「寵粉代表」本色，全程親切指數爆表。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 10
離婚夫妻最佳典範！小禎同框李進良認了曾埋怨：分開絕非單方面問題
【緯來新聞網】以藝人小禎與整形醫師李進良儘管已於2020年結束13年的婚姻，但兩人分開後依舊維持密切緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 9
蔡振南為戲練拳 「汗流好幾公升」人消瘦
《恨女的逆襲》甫在金馬獎勇奪最佳動作設計獎，5日發表正式預告並宣布明年1月16日上映，本片動作設計陣容堅強，由台灣首位亞洲盃女子拳擊金牌得主陳嘉玲，聯手知名動作指導黃泰維共同操刀。在「魔鬼教練」帶領下，演員們經歷了長達近1年的特訓，飾演拳擊教練的「三金得主」蔡振南儘管已70歲，也展現敬業精神，訓練2個月，讓劇組相當敬佩。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2
BTS柾國、aespa Winter被抓包疑似「情侶刺青」！HYBE、SM罕見沉默
南韓天團BTS（防彈少年團）成員田柾國與人氣女團aespa成員Winter（金珉廷）近期因「疑似同款刺青」傳出曖昧緋聞，話題迅速攻佔韓網熱搜，韓媒也跟進報導。不少網友翻出照片、提出各種比對線索，雙方經紀公司卻罕見保持沉默，讓這段戀愛疑雲愈演愈烈。太報 ・ 1 天前 ・ 1