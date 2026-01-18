朱孝天曬F4合照釋善意？ 言承旭感謝好友卻不見他名字

朱孝天在47歲生日當天於IG限時動態中轉發舊F4合照，引發外界對成員關係的關注。（圖／翻攝自IG @kenchu9）

F4成員朱孝天日前迎來47歲生日，在Instagram限時動態中轉發多則粉絲祝賀貼文，其中一張為他與周渝民、吳建豪與言承旭的四人舊合照。該動作隨即引起網友熱議，認為朱孝天此舉似有釋出善意之意。然而，同時期在演唱會中，言承旭公開感謝昔日夥伴時卻未提及朱孝天，兩人的互動落差讓F4成員間的關係再度成為外界焦點。

朱孝天生日曬出與其他三位成員合影，言承旭卻在演唱會上未提他，引起網友熱議。（圖／相信音樂提供）

朱孝天過去與唱片公司「相信音樂」交惡，被排除在F4其餘三位成員與五月天阿信的合作活動之外。他曾公開表示與其他成員關係不深，甚至形容三人為「悶聲發大財」，更坦言未來不會再見。此次重曬合照，有網友質疑是否有意重修舊好，也有人認為只是對粉絲的回應。

在「F✦FOREVER恆星之城」演唱會中，言承旭談及友情時表示：「喜歡可以經常吵架，但永遠吵不散的朋友」，並點名周渝民、吳建豪與阿信，獨漏朱孝天，間接反映彼此情誼的現況。

朱孝天曾於直播中坦言，與F4成員已有9年未聯絡，自2016年後未再聚首。他也透露，在接受重聚邀約時即退出私人群組，並表示：「當四人分屬不同公司、意見分歧時，要完成一件事真的很困難。」

他進一步說明，與其他三人合作表演雖然愉快，但私下缺乏聯繫與交集，「感情淡淡的就好」，語氣中透露出淡然的態度。這些發言與近期動作相互對照，也讓F4的未來動向備受關注。

朱孝天先前與唱片公司及F4成員關係緊張，此次再公開四人合照，令外界關注他是否釋出和解訊號。（圖／翻攝自IG @kenchu9）

