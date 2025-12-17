朱孝天曾稱「F4的歌不好聽」 張震嶽酸「脫隊的F1」力挺〈流星雨〉

張震嶽發限動覺得〈流星雨〉副歌前兩小節和弦好聽。（翻攝張震嶽IG）

F4今年7月在五月天演唱會上驚喜合體，一度掀起粉絲滿滿回憶殺，不料後續卻風波不斷，朱孝天日前公開表示自己是「被退出」合體計畫，並與相信音樂槓上，再度引發外界關注。歌手張震嶽16日在個人社群發文，針對朱孝天過去評論「F4的歌不好聽」一事，從創作角度提出不同看法。

朱孝天過去曾在直播中直言，自己其實並不喜歡F4的歌曲，「我會願意在演出的時候唱F4的歌，是因為那是大家童年的回憶，但以我自己聽音樂的標準，我是覺得那個歌其實是不好聽。」相關發言曝光後，引發不少討論，也多次被網友翻出提及。 張震嶽16日在限時動態分享在診所看到的《流星花園》漫畫，並寫道：「脫隊的F1說〈流星雨〉這首歌不符合他的音樂審美，但是當年這首歌出來，副歌前兩小節的和弦走得很好聽，我是從創作流行歌曲的角度。」貼文一出，立刻引起網友關注與討論。

朱孝天日前直播提自己不喜歡F4的歌。（網路圖片）

網友在社群分享張震嶽限動，笑說「原曲是平井堅怎麼可能不好聽。」「果然是創作人的觀點。」討論氣氛相當歡樂。

