朱孝天槓上相信音樂高層！她酸回「一句話」再掀戰火

男團F4久違合體掀回憶殺，卻爆出成員朱孝天遭除名風波。（圖／翻攝自朱孝天IG）





男團F4久違合體掀回憶殺，卻爆出成員朱孝天遭除名風波。朱孝天今（8）日首度公開回應，反控是相信音樂單方面中斷聯繫，直言整起事件自己是「事後才知道被退出」。對此，相信音樂經紀統籌洪慧真也意有所指地回應了。

F4宣布即將展開巡演，並與阿信、周杰倫合作推出新歌〈恆星不忘 Forever Forever〉。然而最新公布的巡迴演出名單中，卻不見成員朱孝天身影，引發外界揣測，認為是因為他多次在直播說溜嘴，而遭官方除名。

對此，朱孝天透過影片正式回應，指控是相信音樂「單方面切斷所有聯繫」，之後才驚聞外界流出他「洩密遭延期」等傳聞，他本人也是事後才得知自己「被退出」。朱孝天對於無法參與這次巡演感到遺憾，但他認為，F4成員四人並不存在「誰需要綁在一起才能演出」的問題，強調「我也希望等到哪一天，我們4個人的意向能夠一致的時候，我們就能真正給大家帶來一場青春的售後服務。希望大家還是期待吧，因為我也挺期待的」。

朱孝天更點名相信音樂高層，表示若不喜歡他，或認為他不適任，可以直接溝通，「不要用抹黑、潑髒水的方式」。他也語帶無奈喊話：「妳的目的既然已經達成，希望妳好好做這次的演出、演唱會，那我就回歸到我自己該做的事，麻煩妳高抬貴手一下吧。」

對於朱孝天的指控，相信音樂經紀統籌洪慧真也在Threads上意有所指地酸回一句：「請回頭看看自己先唷～」，讓這起風波持續延燒。事實上，洪慧真是五月天的經紀人「肉包姐」，貼文一出也吸引大批粉絲力挺，紛紛留言「守護相信音樂」、「一定要控制好輿論啊」。

