朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
娛樂中心／林昀萱報導
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。
F4合體近來再度成為華語娛樂圈焦點，然而卻也因巡演成員名單獨缺朱孝天，引發外界高度關注，外界揣測是因為朱孝天多次在直播中說溜嘴洩漏合作秘辛遭除名。朱孝天8日公開控訴艾姐起初打著「集結青春回憶」的名義積極促成F4重聚，如今卻未達成初衷，甚至讓外界對他產生誤會，心寒喊話：「妳的目的既然已經達成，麻煩妳高抬貴手一下吧。」
事實上，先前相信音樂當初花了2年時間，才促成F4在五月天大巨蛋演唱會世紀合體。朱孝天當時也公開內幕，坦言自己曾2度向艾姐分析利弊，對方卻不肯放棄，讓他好奇「我不知道妳在堅持什麼」；艾姐則轉述阿信想法，「阿信覺得我們年輕時候所有美好的東西都在逐漸消失，他想把這些僅存的美好再一次集結，其中一個就是你們的合體」，讓他忍不住直呼「我聽了就不好拒絕了」，最終點頭答應。
針對朱孝天的控訴，相信音樂低調表示「不予回應」；阿信同學兼經紀人洪慧真則在社群平台Threads發聲，意有所指地說：「請回頭看看自己先唷～」再次掀起戰火，網友則一面倒力挺「那個自己他只想自己的流量」、「支持相信音樂硬起來了不要被某人軟土深掘，真的是不用湊齊ㄟ」、「有些人之前邀他時他拒絕不參加，真的合作後不尊重的自己開直播聊在準備的東西，現在人家把你踢出去，你看到Forever Forever MV破觀看次數，就出來說你們沒找他」、「拜託拉著最帥滅火員，不要讓他出來」、「能把相信音樂這種大佛惹毛也是不容易」。
