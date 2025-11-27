朱孝天演唱會票房慘跌 傳25元賤賣仍坐不滿

根據多家媒體報導，F4將於12月在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》，由五月天阿信擔任製作人，但成員僅有言承旭、周渝民、吳建豪三人參與，朱孝天確定缺席。相信音樂發出的聲明中僅提及「3人」參與演唱會策劃，再度證實朱孝天已被排除在外。

朱孝天今年7月啟動個人巡演，首站南京場上座率不理想，隨後宣布取消廣州場。11月15日在廣東陽江體育館的演出，可容納近4000人的場地僅吸引約2000名觀眾入場。原定票價人民幣280至680元，祭出3.8折優惠後，仍有民眾以50元晚鳥票入場。

廣告 廣告

演唱會當晚延遲約半小時開場，網友爆料指朱孝天曾表示「不到八成上座率不開唱」，後續票價降至25元或改為免費入場。演出過程中，朱孝天在演唱《大約在冬季》時落淚，他解釋是因為「家中親友今晨去世」，但外界揣測可能與票房壓力有關。

朱孝天先前在直播中明確表達對F4歌曲的態度，直言「不放F4的歌，有什麼好放的，反正我不喜歡」。他也對今年7月在大巨蛋與F4合體時，被粉絲拍照一事表達不滿，稱「又得要面對這種事，無法享受」。當時他的服裝與其他三位成員不同色系，互動時保持距離，讓官方在安排復出流程上感到棘手。

儘管如此，朱孝天在陽江演唱會仍演唱《流星花園》主題曲《情非得已》，並以《流星雨》作為壓軸。現場觀眾反應兩極，有網友直言「完全不對味」、「《流星雨》就該四個人一起唱」。

面對演藝生涯的轉折，朱孝天並未停下腳步，成立「磐音傳媒」公司，簽下包括妻子韓雯在內的藝人。他曾在直播中強調「我是提供情懷，不是消費情懷」，試圖擺脫團體光環獨立發展。然而從目前票房表現來看，單打獨鬥的道路充滿挑戰。

更多品觀點報導

子瑜媽媽「年輕照」曝光！粉絲驚：根本基因神複製

何不食肉糜的萊爾校長蹭周子瑜 誰跟你有錢有閒聽演唱會

