朱孝天為何被F4繞過？網紅不忍「揭商業真相」：少了你專案照樣跑

藝人朱孝天未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民的新歌，也未被納入最新巡演名單，朱孝天更拍片揭內幕，發表爭議性言論，讓話題持續延燒。對此，知名網紅雪倫發文分析，直言朱孝天就如同商業世界中的「釘子戶」。

朱孝天「被退出」F4後發聲明反擊，成為話題爭議焦點。（圖／翻攝自朱孝天微博）

雪倫以釘子戶與建商的比喻說明，當釘子戶提出條件卻始終無法談攏，建商為了工程進度，往往會選擇繞道而行，甚至引進其他方案完成開發。她指出，這樣的情況也常見於職場中，有員工認為某個專案非自己不可，與公司談條件時卻讓主管感到困擾，最後公司乾脆跳過這名員工，改由他人接手。

針對朱孝天先表示不想合體，之後又稱「沒被通知」的反應。雪倫分析，當其他三名成員都已就位，而朱孝天卻成為變數最多、最難協調的一方時，主辦單位為了確保專案能如期推進，最有效率的方式往往就是選擇繞過他。

雪倫直言，雖然 F4 少了一人讓粉絲感到遺憾，但事實證明，活動仍照常舉行、新歌照樣推出、演唱會也如期開跑，「我們都以為 F4 是青春，可在公司眼裡，F4 是大型專案」、「少了你，專案還是能跑」。

