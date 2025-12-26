朱孝天為何「秒改口」道歉？他揭2大關鍵：踩中共底線

娛樂中心／張予柔報導



藝人朱孝天近期因與工作團隊關係緊張，導致外界期待的F4合體計畫告吹，隨後又在粉絲群組中多次發言引發爭議，相關畫面在中國社群平台瘋傳並衝上熱搜。消息延燒短短一天，朱孝天昨（25）日突發布道歉聲明，承認自己情緒失控下發表不當言論，向公眾致歉。這起「急踩煞車式」道歉，引發外界關注事件的真正導火線。





朱孝天為何「急踩煞車」道歉？業界揭「2大關鍵原因」：踩中共0容忍底線

朱孝天在社群上的言論掀起爭議，相關截圖也在社群平台上迅速發酵。（圖／翻攝自微博）

據《三立》報導，阿信在演出時特別提到未到場的朱孝天：「我不忍心這個四面台始終空着一個角落」此舉被粉絲讚譽為「阿信式善良」。然而，朱孝天在群組中踢爆台灣及北京鳥巢演唱會「假唱」事件，並對中國大型售票平台「大麥」提出質疑，指控其與黃牛存在不當關係。相關截圖在中國社群平台迅速發酵，引發熱議。

廣告 廣告





朱孝天為何「急踩煞車」道歉？業界揭「2大關鍵原因」：踩中共0容忍底線

大麥方面隨即透過官方公告與客服澄清，對此朱孝天急發出聲明道歉。（圖／翻攝自朱孝天微博）

大麥方面隨即透過官方公告與客服澄清，強調「對黃牛零容忍，票價均由主辦方制定，平台嚴格執行相關規定，並不存在與第三方合作抬價的行為」。此外，中媒《紅星新聞》報導，大麥相關工作人員指出，已針對網路流傳的不實內容完成蒐證，後續不排除採取法律行動，追究散布謠言者的責任。此強硬回應被解讀為正式法律警告，也讓朱孝天意識到事態嚴重性，可能涉及名譽權與法律責任，因此才在深夜公開道歉。

朱孝天為何「急踩煞車」道歉？業界揭「2大關鍵原因」：踩中共0容忍底線

朱孝天也特別澄清，自己先前提及「國台辦」的相關說法，與實際情況並不相符。（圖／翻攝自朱孝天微博）

娛樂圈人士分析，朱孝天此次事件中最敏感「零容忍」的兩點，首先是公開指控「大麥與黃牛掛勾」，其次是提到「自己已配合國台辦」，均觸及中方底線。眼看爭議不斷擴大，朱孝天公開道歉，是為了避免進一步激化風波、保護自身後路。至於事件是否會有後續影響，仍需觀察。





原文出處：朱孝天為何「急踩煞車」道歉？業界揭「2大關鍵原因」：踩中共0容忍底線

更多民視新聞報導

中國職棒CPB名單驚見「六四」下場曝！另有樂天女孩落選

中國控制赴日人數只准6成！矢板明夫狠酸：還在拍腦門治國

邊荷律聖誕戰袍太犯規！一彎腰「麻糬險掉出」萬人搶看

