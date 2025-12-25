朱孝天為抹黑F3、相信音樂道歉了！ 吐苦水稱被網暴認：情緒失控

【緯來新聞網】朱孝天被踢出F4風波越演越烈，他連日來在網路放話，引發爭議，今（25日）再爆出他私下指控五月天所屬公司相信音樂多項內幕，並嘲諷昔日戰友言承旭、周渝民、吳建豪「悶聲發大財」引發爭議。風波延燒近一天，對此他晚間發表聲明稱自己因「情緒失控」失言，向外界道歉。

朱孝天被踢出F4後，連日來對外放話不斷。（圖／相信音樂提供、翻攝自抖音）

朱孝天在聲明中指出，近來F4合體新聞讓他飽受爭議跟網友批評，「我持續遭受網路暴力侵擾，精神承受巨大壓力。近期情況越演越烈，不僅嚴重干擾我的正常生活節奏，更無端波及家人的平靜生活，讓我身心俱疲。」



他表示自己遭受連日的惡意攻擊，在身心俱疲下失言，「我因情緒失控，發表了有失妥當的言論。」並強調自己私下提到「配合國台辦調查」等言論，並不屬實。聲明結尾，他則強調自己未來會更謹言慎行，為自己多日來情緒性發言道歉。

廣告 廣告

朱孝天透過微博發表聲明道歉。（圖／翻攝自朱孝天微博）

更多緯來新聞網報導

陳庭妮不知情誤當小三 蔡凡熙「忠犬」暖心相伴

金馬61／春風曝屁股蛋刺青！不爭紅毯最帥 拉曾國城下水「DNA就輸了」