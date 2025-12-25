朱孝天為砲轟F3悶聲發大財道歉 認亂掰「去國台辦配合調查」

朱孝天一連串暴走。翻攝朱孝天微博



言承旭、吳建豪、周渝民與「五月天」阿信12月22日剛結束上海4場「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，被獨漏的朱孝天又在粉絲群組開炮，一下自爆在大巨蛋和鳥巢演出中「被要求提前錄音」假唱，又訴苦說：「我都被網暴成這樣了，他們3個還是選擇了在台上悶聲發大財。」並在猛爆相信音樂黑料後說：「我今天才去國台辦配合的調查。」在登上熱搜一整天後，今（12╱25）深夜他在微博發澄清聲明，自稱因情緒失控發表有失妥當的言論，並說：「本人此前提及『國台辦』的相關言論，與實際情況並不相符，特此作出澄清並表達誠摯歉意。」

廣告 廣告

周渝民（左起）、吳建豪、言承旭、阿信剛結束上海「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會。相信音樂提供

朱孝天自9月「F4」合體巡演破局後一連串暴走，他解釋：「我持續遭受網路暴力侵擾，精神承受巨大壓力。近期這一情況愈演愈烈，不僅嚴重干擾了我的正常工作節奏，更無端波及家人的平靜生活，讓我身心俱疲。在持續的惡意攻擊私信裡挾下，我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。」

朱孝天發澄清聲明道歉。翻攝朱孝天微博

對於引發的爭議後，朱孝天表示：「深刻反思了自身言行，面對紛擾時，我未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示範，再次深表歉意。」最後懇求大家尊重個人及家人隱私，共同維護清朗的網路空間，並承諾：「後續我會更謹言慎行，也請大家理性看待網路言論。」

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

「朱孝天」留言截圖登熱搜 自爆假唱！提到1隱疾害走音

SBS歌謠大戰紅毯登場！CORTIS趙雨凡、&TEAM王奕翔「台灣代表」講中文掀粉絲尖叫

五月天演唱會周六起台中登場 武裝警守舞台後！特勤、偵爆、防爆上陣