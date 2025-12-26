朱孝天無預警道歉！F3攜手阿信 下一步動向曝光

朱孝天無預警道歉，F4其他3名成員及阿信的下一步動向也曝光。（圖／翻攝自朱孝天微博、相信音樂臉書）





F4在今年7月睽違12年再度合體，掀起滿滿回憶殺，未料接著推出新歌、新巡演合體無望，成員朱孝天持續在網路上開砲，直到昨（25）日無預警道歉，至於其他3名成員言承旭、吳建豪、周渝民與阿信的下一步動向也曝光。

朱孝天在道歉聲明中提到，從F4合體事件發生以來，持續遭到網路暴力，因此承受巨大壓力，除了干擾自己的工作，還波及到家人的生活，讓他感到身心俱疲，在情緒失控的情況下發表有失妥當的言論，引發不必要的揣測，為了致上誠摯的歉意，並承諾會更加謹言慎行。

至於F4其他3名成員言承旭、吳建豪、周渝民合體阿信剛在上海舉辦完「F✦ FOREVER恆星之城」首站巡演，官方也在昨天公布巡演第2站，將於明年1月9日至11日前往成都開唱。不過，五月天巡演台中站將在明（27）日開跑，唱到明年1月4日，緊接著再投入F4成都演唱會，也讓不少歌迷擔心阿信的體力是否能負荷。



