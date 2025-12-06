朱孝天爆大嘴遭除名踢出F4！中國妻首出面回應不忍了：挺傷害他的

娛樂中心／綜合報導

F4久違的合體被視為粉絲心中「青春重啟」的最大期待。先前有消息指出，朱孝天因多次在直播中不慎透露新歌、巡演規劃，被認為「暴雷」過多，因此遭經紀團隊排除在25週年巡演之外。昨5日五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天。對此朱孝天大陸妻子也回應了。

朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨開直播。（圖／翻攝自微博）

而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨在直播中說：「其實我看到他（朱孝天）這段日子，我也很揪心，你們都知道吧，就是...為能有一個好的狀態，大家站在一起能非常和諧和好看的畫面，他整整一個多月的時間瘦了30斤，就是15公斤」，「而且他也一直跟我說，為了（F4合體）這件事情，他應該把身體調理好」，「他也是滿心期待，從7月份到現在，沒有一點鬆懈」。

韓雯雯說，朱孝天一直很想呈現給大家溫暖和諧的F4合體畫面，「然後這段時間就突然一下，莫名其妙地撲天蓋地的一些對他黑他、造謠的事情全都來了，對他惡意的指責，這些話就挺傷害他的」，最後，韓雯雯替老公緩頰說：「就懇請大家多一些善意吧！不要再用惡意的言語去傷害別人了，唉，更何況去傷害一個他只是一心期待、要去赴那場約的人」，「其實我想跟你們說的是，《流星花園》不僅僅是你們的青春、我的青春，更是天哥的青春呀，對不對？」

