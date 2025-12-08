朱孝天爆拒三要求遭切割F4 痛批復出承諾跳票：你們也沒做到

朱孝天用影片回應遭踢出F4的心情。（網路圖片）

F4言承旭、吳建豪、朱孝天與周渝民今年在五月天演唱會上掀起一波回憶殺，甚至傳出將復出歌壇的消息。不過，朱孝天因提前劇透相關訊息，被指遭排除在復出計劃之外；今（8日）他拍片回應，澄清自己與相信音樂並未簽約，且因未答應對方提出的三個要求就遭切斷聯繫，連被排除在F4復出也是看新聞才知道。他更直接點名相信音樂高層艾姐，「如果不喜歡我，或覺得我不適合可以直接告訴我。」並說原先提出希望集結大家年少美好回憶，「可是你現在也沒有做到啊。」語氣相當直白。

朱孝天表示，因網路傳言越來越混亂，他決定親自說明。他強調自己從頭到尾與相信音樂僅止於合作意向，並未簽約；直到幾個月前他拒絕了對方提出的三個要求後，對方便單方面斷聯。之後陸續出現「因他洩密而延期」甚至「最終遭排除」的新聞，他與大家一樣，都是透過報導才知道自己被退出。

朱孝天表示自己被單方面斷聯，仍希望有朝一日和F4一起活動。（網路圖片）

對於無法參與本次計劃，他直言遺憾，並表示F4從來不是綁約而成的團體，不存在誰綁著誰才能合作。他理解其他3位成員的選擇，也送上祝福，希望上海演唱會順利。他也提到，希望未來若四人意向一致，仍能再度為大家帶來青春的「售後服務」，「我自己也是蠻期待的。」

言承旭、吳建豪、周渝民將與五月天阿信在上海舉辦演唱會。（相信音樂提供）

談完「被退出F4」一事後，朱孝天直接點名相信音樂高層艾姐：「如果不喜歡我，或覺得我不適任這次的演出，其實可以直接告訴我。」他認為雙方本可以好好溝通，不至於讓他覺得被抹黑、被潑髒水。他坦言自己不知該如何反應，「是希望展開罵戰？還是希望我暴跳如雷，覺得懊悔後趕快向妳道歉，再被加回演出陣容？」並強調：「我沒有這樣的想法。」他也批評對方目前的作為與當初承諾不同，「如果後面有什麼需要我配合的，我這邊隨時開放、隨時溝通，希望高抬貴手。」

周杰倫譜曲、阿信填詞，言承旭、吳建豪與周渝民一起演唱新歌〈恆星不忘Forever Forever〉讓眾人驚喜不已。（相信音樂提供）

F3言承旭、吳建豪與周渝民將於本週末與五月天阿信共同舉辦《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會上海場，門票將於12月10日15時在紛玩島、大麥、貓眼開賣。近期他們與周杰倫合作推出的新曲〈恆星不忘Forever Forever〉，MV上線兩天突破1,560萬次，討論度持續飆高。

