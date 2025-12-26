朱孝天爆「去國台辦配合調查」GG！中方怒「造謠已取證」下場慘了
娛樂中心／巫旻璇報導
藝人朱孝天近期因與工作團隊關係緊張，導致外界期待的F4合體計畫告吹，隨後又在粉絲群組中多次發言引發爭議。其中，他點名中國大型售票平台「大麥」疑似與黃牛有所牽連，相關截圖在網路上迅速流傳，在中國社群平台引發網友們熱議。對此，朱孝天於昨（25日）晚間緊急發文，坦言言論不夠妥當並出面澄清；而在他道歉前，「大麥」方面已率先回應，強調將保留依法追究造謠責任的權利。
朱孝天在對話中以「與黃牛掛鉤的大麥」形容該平台；大麥相關人員也向媒體表示，已針對網路流傳的不實內容完成蒐證，後續不排除採取法律行動。（圖／翻攝自朱孝天微博）
流出的群組截圖可見，朱孝天在對話中以「與黃牛掛鉤的大麥」形容該平台，並稱自己已配合「國台辦」調查。由於大麥為中國規模最大的票務系統之一，相關說法曝光後立刻成為輿論焦點。大麥客服隨即否認指控，重申平台對黃牛行為「零容忍」，並說明票價由主辦單位依市場機制訂定，平台僅負責依規定執行票務流程，並不存在與第三方合作哄抬價格的情形。此外，根據中國媒體《紅星新聞》報導，大麥相關人員也向媒體表示，已針對網路流傳的不實內容完成蒐證，後續不排除採取法律行動，追究散布謠言者的責任。
朱孝天發出聲明道歉。（圖／翻攝自朱孝天微博）
朱孝天則在接近深夜10時發文致歉，針對近期爭議，他表示自今年9月「F4合體」相關事件發生後，他長時間遭受網路暴力攻擊，承受極大壓力，近來情況更有加劇趨勢，不僅影響正常工作節奏，也無辜波及家人生活，讓他感到相當疲憊。朱孝天指出，長期承受惡意私訊攻擊之下，自己一度情緒失控，在與他人私下訊息往來時，發表了不夠妥當的言論，相關內容後續引發外界不必要的揣測，客觀上占用了公共討論資源，對此他向社會大眾表達誠摯歉意。
朱孝天也特別澄清，自己先前提及「國台辦」的相關說法，與實際情況並不相符。（圖／翻攝自朱孝天微博）
他進一步表示，事件引發爭議後，已深刻反省自身言行，坦言在面對紛擾時，未能以更理性、妥適的方式處理情緒與應對，造成不良示範，對此再次致歉。此外，朱孝天也特別澄清，自己先前提及「國台辦」的相關說法，與實際情況並不相符，為此一併說明並致上歉意。最後，朱孝天感謝各界理性關注與監督，並再次向外界致歉，同時呼籲外界尊重他及家人的隱私，共同維護良善、清朗的網路環境；未來也將更加謹言慎行，期盼外界理性看待網路言論。
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：
◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953
◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118
服務時間：週一至週五 9:00～18:00
原文出處：朱孝天爆「已去中國國台辦配合調查」秒改口GG！中方反擊「造謠已取證」下場慘了
更多民視新聞報導
痴等20年等不到一張結婚證書！總裁的女人竟有一個天大秘密？《豆腐媽媽-EP3精彩片段》
李亞萍證實失智「出面痛哭」！認「1惡疾纏身」
夏宇禾激吻人夫辯「飲酒過量」 女律師狠酸：若是負三代應該會很清醒
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 14 小時前 ・ 252
被封日版梁文傑！日本美女大臣「絕美婚紗照曝光」：早已嫁給國家
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。不過高市早苗在日本國內維持高民調，也連帶著幾位內閣官員都受到關注，其中人氣最高、被認為是隱藏王牌的是經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，經常在記者會中犀利回答記者提問的她，甚至被封為「日版梁文傑」，其背景也引發台灣網友熱議，身為美日混血的她擁有亮麗外表，過去選美穿婚紗的照片也曝光，不過對於自三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 63
朱孝天道歉了！開撕F3、阿信翻車慘遭網友灌爆 他下秒「直接關留言」
「F4」成員朱孝天開撕相信音樂，於個人粉絲群連環爆料多個黑幕，並表明已前往國台辦配合調查，引發軒然大波。然而事件才消息延燒一天，昨（25）日深夜他突然態度大轉變，坦言自己在遭受網路暴力後情緒失控，發表有失妥當的言論，與國台辦有關言論也並非事實，並向外界致歉。朱孝天道歉後微博淪陷，遭中國網友罵爆，不料他竟直接將留言區關閉。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 28
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 138
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 2 天前 ・ 6
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 天前 ・ 14
禾浩辰求婚成功！交往兩年半娶回吳品潔
禾浩辰24日中午在社群曬出鑽戒照，寫下「SHE SAID YES」，獲得廣大網友的祝福。兩人因為電視劇《你有念大學嗎？》結緣，並於2023年8月大方承認戀情，感情一直相當穩定。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 10
泰勒絲御用舞者竟是「台灣女兒」！美國學霸身分曝 團隊收62億獎金驚呆反應瘋傳
美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）最新紀錄片影集《The End of an Era》最後兩集上架，除了揭密「時代巡迴演唱會」的幕後祕辛，更首度曝光她大手筆發放總額高達1.97億美元（約新台幣62億元）獎金給團隊的震撼瞬間。在眾多世界頂尖舞者中，一名自稱「台灣人」的台裔舞者Karen S. Chuang（莊凱倫）成為焦點。當獎金金額揭曉時，鏡頭捕捉到她摀嘴不敢置信的表情，感人反應引發全球粉絲熱議。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 82
福原愛懷孕再婚引反感！日媒曝她「身價崩跌」被取代
娛樂中心／楊佩怡報導日本前桌球女神福原愛，2016年與台灣桌球前國手江宏傑步入婚姻，兩人婚後曾在鏡頭前展現恩愛形象。然而，2021年因福原愛爆出婚內出軌已婚的「橫濱男」，導致兩人走上離婚一途。沒想到近日福原愛在專訪中，親口證實已與「橫濱男」登記結婚，並懷上第三胎，再度引起外界熱議。日媒就分析指出，福原愛在專業球評位置上，已被石川佳純取代，身價狂跌。民視 ・ 2 天前 ・ 26
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 6
古天樂宣傳《尋秦記》嗆記者「好奇怪的問題」 場面尷尬40秒
讓影迷苦候多年的經典港劇續作《尋秦記》電影版，日前正式定檔於跨年檔期上映。近日，監製兼主演古天樂率領林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬，以及新加盟的苗僑偉出席香港宣傳啟動禮。然而，在媒體聯訪環節，古天樂因不解記者的提問邏輯，現場展現了「冷面笑匠」般的直率回應，讓氣氛一度既尷尬又逗趣。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 20
證實罹血癌半年！58歲沈玉琳今慶生露臉曬「暴瘦近照」：快要見面了
主持人沈玉琳今年7月突然感到身體不舒服，緊急送往醫院檢查，後確診罹患血癌全面停工，積極治療中。今（24日）適逢他的生日，一早他就曬出與老婆芽芽的甜蜜慶生照同時分享近況：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
禾浩辰求婚影片曝光！ 吳品潔落淚談「甜蜜細節」：你是這麼好的人
禾浩辰24日宣布向女友吳品潔求婚成功，身為這場浪漫求婚中的女主角，吳品潔在傍晚左右，也曬出被求婚時的影片，幸福地說：「每個日子，我都知道你是這麼好、這麼溫柔的人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 12
夏宇禾緊貼富三代人夫！過往戀情「排開全是男神」遭求30萬包養
女星夏宇禾今（24日）遭週刊直擊參加酒局後，與一名富三代身分的已婚男子互動親密，不僅靠在對方懷中，還有擁抱、親吻等舉動，感情動向再度引發關注。桃花不斷的她，過去接受訪時曾透露，遇到怪粉絲求30萬包養，讓她嚇傻。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
王宇婕健康亮紅燈！聖誕節前夕緊急開刀 自爆：比想像嚴重
【緯來新聞網】藝人王宇婕出道多年，累積不少戲劇作品，與會計師男友愛情長跑14年，感情甜蜜穩定，然而健緯來新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1
朱孝天疑親揭隱疾自爆大巨蛋「假唱」？網不領情開轟
五月天阿信日前與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民，在上海展開數場演唱會，結束後除了發文感謝F3，還不忘提及朱孝天，卻遭朱孝天開酸是講「場面話」。如今微博瘋傳數張對話截圖，內容只見疑似朱孝天的帳號爆料在台灣及北京鳥巢演出都是「假唱」，引發網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
獨家／丟丟妹心臟痛急診 打嗎啡全身紅腫險休克
丟丟妹近日消失直播多日，據查是他上週因心臟部位劇烈疼痛，一向好勝的她，竟痛到大哭，男友趕緊帶她急診送醫，送醫後為了止痛打嗎啡無效，還出現嚴重過敏反應，她長年過勞，也因此緊急安排檢查。鏡週刊Mirror Media ・ 3 天前 ・ 15
女主播帶2歲兒用餐遇不友善店家 不公開店名原因曝光
主播秦綾謙2022年和藝人廖科溢結婚，隔年11月生下兒子，晉升一家三口，沒想到日前帶著2歲兒子出外用餐，卻遇到不友善的店家，就連年僅2歲的兒子都明顯感受到對方的態度，讓秦綾謙無奈表示：「我們招誰惹誰了啦」。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 15
范姜彥豐聖誕節大合照曝光！胡釋安、席惟倫都在場
男星范姜彥豐今年10月公開與妻子粿粿正在談離婚的消息，還爆料女方與「王子」邱勝翊關係匪淺，掀起外界熱議。如今時隔2個月，粿粿、王子皆未在社群更新動態，范姜彥豐則在25日曬出聖誕節近況，更與圈內友人胡釋安、席惟倫等人同框。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 8
金宇彬今晚世紀大婚！網暴動敲碗主持人李光洙：下一對結婚輪到你了
韓國演藝圈迎來備受矚目的大勢婚禮，演員金宇彬與申敏兒將於今（20）日晚間在首爾獎忠洞新羅飯店完成終身大事。隨著婚禮進入倒數，相關話題在網路上持續延燒，討論焦點除準新人外，也轉向擔任婚禮主持人的李光洙，以及將以賓客身分出席的女友李先彬，部分網友更趁勢在留言區「敲碗」這對情侶的下一步。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 6 天前 ・ 7