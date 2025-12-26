朱孝天爆「去國台辦配合調查」GG！中方怒「造謠已取證」下場慘了

娛樂中心／巫旻璇報導

藝人朱孝天近期因與工作團隊關係緊張，導致外界期待的F4合體計畫告吹，隨後又在粉絲群組中多次發言引發爭議。其中，他點名中國大型售票平台「大麥」疑似與黃牛有所牽連，相關截圖在網路上迅速流傳，在中國社群平台引發網友們熱議。對此，朱孝天於昨（25日）晚間緊急發文，坦言言論不夠妥當並出面澄清；而在他道歉前，「大麥」方面已率先回應，強調將保留依法追究造謠責任的權利。





朱孝天在對話中以「與黃牛掛鉤的大麥」形容該平台；大麥相關人員也向媒體表示，已針對網路流傳的不實內容完成蒐證，後續不排除採取法律行動。（圖／翻攝自朱孝天微博）

流出的群組截圖可見，朱孝天在對話中以「與黃牛掛鉤的大麥」形容該平台，並稱自己已配合「國台辦」調查。由於大麥為中國規模最大的票務系統之一，相關說法曝光後立刻成為輿論焦點。大麥客服隨即否認指控，重申平台對黃牛行為「零容忍」，並說明票價由主辦單位依市場機制訂定，平台僅負責依規定執行票務流程，並不存在與第三方合作哄抬價格的情形。此外，根據中國媒體《紅星新聞》報導，大麥相關人員也向媒體表示，已針對網路流傳的不實內容完成蒐證，後續不排除採取法律行動，追究散布謠言者的責任。





朱孝天發出聲明道歉。（圖／翻攝自朱孝天微博）









朱孝天則在接近深夜10時發文致歉，針對近期爭議，他表示自今年9月「F4合體」相關事件發生後，他長時間遭受網路暴力攻擊，承受極大壓力，近來情況更有加劇趨勢，不僅影響正常工作節奏，也無辜波及家人生活，讓他感到相當疲憊。朱孝天指出，長期承受惡意私訊攻擊之下，自己一度情緒失控，在與他人私下訊息往來時，發表了不夠妥當的言論，相關內容後續引發外界不必要的揣測，客觀上占用了公共討論資源，對此他向社會大眾表達誠摯歉意。





朱孝天也特別澄清，自己先前提及「國台辦」的相關說法，與實際情況並不相符。（圖／翻攝自朱孝天微博）









他進一步表示，事件引發爭議後，已深刻反省自身言行，坦言在面對紛擾時，未能以更理性、妥適的方式處理情緒與應對，造成不良示範，對此再次致歉。此外，朱孝天也特別澄清，自己先前提及「國台辦」的相關說法，與實際情況並不相符，為此一併說明並致上歉意。最後，朱孝天感謝各界理性關注與監督，並再次向外界致歉，同時呼籲外界尊重他及家人的隱私，共同維護良善、清朗的網路環境；未來也將更加謹言慎行，期盼外界理性看待網路言論。

