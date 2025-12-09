朱孝天爭議言論狂爆！幫汪小菲賣酸辣粉 說「大S花錢大手大腳」遭罵翻

娛樂中心／台北報導

朱孝天近期因「被退出」F4掀起外界高度關注。不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民推出的新歌〈恆星不忘 Forever Forever〉，還缺席之後的巡演，對此他頻頻開直播，甚至槓上相信音樂的高層，F4合體恐怕永遠破局。而他近年來的言論總是飽受爭議，7月F4第一次合體時候，他開直播談到大S「生前花錢大手大腳」，被外界罵翻。

除了F4重聚缺席引發話題，朱孝天過去在直播上的一段發言近日再度被拿出來討論。相關資訊在微博上掀起大規模留言，有網友感嘆：「朱孝天把F3粉絲和大S粉絲都得罪遍了，F4粉絲一大半討厭他。水能載舟也能覆舟，當你不在意粉絲的時候，作為偶像也就到頭了。」也有人說：「我只喜歡F3和大S，我要買票看他們三個，朱孝天踢出局我太開心了。」甚至有網友冷酸：「多吃點酸辣粉就補回來啦」、「難過就找汪小菲啊，和網友說有什麼用」。

廣告 廣告

大S《流星花園》。（圖／微博）

讓大S粉絲不滿的原因，其實早在去年就埋下。朱孝天與大S合作《流星花園》成名，兩人關係被視為友好，但他卻在去年大方幫大S前夫汪小菲宣傳酸辣粉品牌。粉絲質疑他「站錯邊」，他則回應：「我為什麼不能賣？」當時就引發一波批評。

朱孝天說大S生前花錢大手大腳。（組合圖／翻攝自微博）

更具爭議的是，他在直播中談及徐家狀況，表示徐媽媽年紀大了，徐熙媛與徐熙娣都要照顧家庭，還稱：「熙媛生前花錢大手大腳，可能沒留下太多錢。」這段言論再度被翻出後，大S粉絲怒火全開，批評他「口不擇言」、「不尊重舊同事」。朱孝天當時強調自己的觀點沒有錯，卻越描越黑，引來更多罵聲。

更多三立新聞網報導

中國網友也不挺朱孝天「把F3和大S粉絲都得罪遍了」 昔日惡行曝光

艾姐遭朱孝天嗆潑髒水「中國開唱還與五月天送花」網友不忍嘆：誰欺負誰

許瑋甯、邱澤與「緋聞女友」同桌吃飯！大合照曝光 她讚：再多生幾個

李燕結婚2年驚吐「尪很想活下去」 老公做一事她大讚：結婚結對了！

