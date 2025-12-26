朱孝天狂嗆F3扯阿信！態度急轉彎「突認錯道歉」 兩派網友吵成一片

〔記者邱奕欽／台北報導〕朱孝天因獨缺F4合體連日發聲，不僅脫口開嗆F3，甚至意外波及五月天阿信。風波延燒不止，朱孝天昨(25日)態度急轉彎，發文致歉並澄清相關言論，消息曝光立刻掀起新一波討論，網友們的反應相當兩極，有人認為他「終於踩煞車」，不過也有人直言：「道歉來得太晚！」

朱孝天在聲明中坦承情緒失控，表示自今年9月F4合體話題發酵以來，長期承受網路暴力，精神與生活皆受到嚴重影響，也因私訊中出現不妥言論，導致外界揣測、佔用公共資源，為此向社會大眾致歉。朱孝天同時澄清，先前涉及國台辦的相關說法與事實不符，特別出面說明並再次致歉。

廣告 廣告

針對朱孝天一反先前強硬態度，網友們的反應相當兩極化，紛紛隔空筆戰提出己見，一部分網友表示理解朱孝天，「被排除在外真的會崩潰」、「長期被罵誰都會撐不住...」，直指朱孝天情緒反應雖不成熟，但道歉至少展現負責態度，也有粉絲喊話希望F4成員能私下溝通，「兄弟的事別再搬到檯面上」，避免繼續傷害彼此。

不過，也有另一派網友不買單，紛紛怒斥朱孝天，「先開火再道歉」、「每次都是情緒失控後才收尾」，質疑他多次將私人情緒公開化，反而讓事件一再擴大。部分網友更點名，此次風波無端波及阿信，認為「牽拖無辜的人才是最扣分的地方」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

朱孝天狂炮F3道歉了！招認「情緒失控」配合國台辦非事實

朱孝天缺席F4怒扯假唱黑幕 語出驚人嗆聲令人傻眼

朱孝天囂張稱「皇帝投胎轉世」 自豪身邊美女圍繞

劉泰英驚爆：中華開發被「台灣之子」以3億美元賣掉 佣金遭黑吃黑？

