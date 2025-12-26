朱孝天狂抖猛料急改口道歉！她曝「1關鍵」嘆：舞台回不去

娛樂中心／江姿儀報導



男團「F4」7月才睽違12年世紀合體，在五月天巡迴演唱會上一起合唱〈流星雨〉，瞬間夢回《流星花園》，不少劇粉感動落淚。沒想到時隔5個月，藝人朱孝天近期因與工作團隊關係緊張，外界期待的F4合體計畫告吹，其後又在粉絲群組中多次發言引發爭議。風波延燒，朱孝天昨（25）日緊急發聲明致歉，表示自身言詞欠缺周全，並主動出面說明澄清。對此，網紅廣告小妹（凡瑾）發文直言「社會的鐵拳，終究還是來了」，感嘆「舞台是回不去了」。





朱孝天（左圖左1）近期與工作團隊關係緊張，陷入失言風波，發出聲明（右圖）道歉。（圖／翻攝自周渝民臉書、朱孝天微博）

近日網路流出多張疑似朱孝天在粉絲群組中的對話截圖，內容連番抖出「假唱」、「勾結黃牛炒票逃稅」、「海外洗錢」等猛料，甚至提到「已前往國台辦配合調查」，引起外界譁然。不過相關聊天紀錄是否確為本人所發，仍有待釐清。朱孝天昨（25）日晚間火速在各大社群平台發布正式聲明道歉，澄清自己關於「國台辦」的相關說法與事實不符，並坦言當時情緒失控，才會發表不理性的言論。

朱孝天「狂抖猛料」失言急改口道歉！她突喊「他不講瞎話」嘆：舞台回不去

廣告小妹發文直言「社會的鐵拳，終究還是來了」，感嘆「舞台是回不去了」。（圖／翻攝自廣告小妹臉書）

對此，網紅廣告小妹（凡瑾）今（26日）在臉書發文，表示「粉絲我講一句公道話」，她指出朱孝天性格直率，雖然情緒起伏較大、言辭也較為直接，但並非胡亂造謠「他不會講瞎話」。她提到「社會的鐵拳，終究還是來了」，坦言「我希望他能好好的」，經此爭議後，朱孝天恐難再重返過去的舞台「舞台是回不去了，可人生並非只剩下這一條路」。此外，她認為，有才華又講義氣的F3「不該因此受牽連」，更出言相勸「太多事情，早已脫離是非範疇」，太過執著只會讓自己吃虧。





