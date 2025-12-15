朱孝天狂瘦15公斤 老婆抱不平！本人打臉「不全為F4」

朱孝天老婆韓雯雯先前為老公抱不平，沒想到卻被打臉。（圖／翻攝自朱孝天微博）





男團F4近日攜手五月天阿信、天王周杰倫推出新歌，接下來也將展開巡演，不過成員朱孝天確定不參與，並開撕相信音樂高層，掀起各界熱議。先前朱孝天老婆韓雯雯開直播透露他為了合體狂瘦15公斤，沒想到現在卻慘遭打臉。

韓雯雯表示，朱孝天為了合體在一個多月內瘦了15公斤，只希望歌迷可以看到和諧的畫面，沒想到除了無法參與外，還出現許多抹黑、造謠及惡意的指責，因此懇請外界多點善意，「不要再用惡意的言語去傷害別人了，唉，更何況去傷害一個他只是一心期待、要去赴那場約的人。」

不過12日有網友在社群平台詢問減重問題，朱孝天親自回應，「我減重也不是我自己說的，是我媳婦看著整個過程心疼我才對外說的…也不全是為了工作，大部分是為了健康，因為太重了代謝會紊亂。」透露拍影片時95公斤，現在是79公斤，並要網友「消停一下吧」。

朱孝天曝減重原因。（圖／翻攝自微博）

朱孝天曝減重原因。（圖／翻攝自微博）



