朱孝天狂罵阿信、F3道歉了！遭網暴情緒失控 愧疚聲明曝光

藝人朱孝天自從遭相信音樂除名後，就多次透過社群平台或私下粉絲交流群攻擊相信音樂、五月天阿信以及F4其他成員，暴走言論飽受爭議。25日，朱孝天終於發聲，承認帳號確實是他本人，因持續遭受網路暴力攻擊，導致身心俱疲，情緒失控下才會做出有失妥當的言論，並向大眾致歉。

還原整起經過，原本F4在相信音樂的說服下重新合體，並在今年兩度受邀登上五月天演唱會舞台表演，成功造成熱烈迴響。怎料，朱孝天卻頻頻在社群抱怨，強調未來不再參與演出，飽受爭議。不久後，便遭到相信音樂除名，改以「F3」言承旭、周渝民、吳建豪以及五月天阿信、周杰倫的形式推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉。

怎料，朱孝天見狀不斷在社群開砲，近幾天更透過私下粉絲群組，造謠相信音樂內幕等，抱怨自己遭受網暴，反觀其他3名成員在台上「悶聲發大財」，相關言論引起網友轉發討論。沒想到事情急轉直下，朱孝天選在25日聖誕節夜晚發文道歉。

他在聲明中表示，自從F4合體以來，他就不斷遭受網路暴力，精神承受巨大壓力，嚴重影響工作生活，無端波及到家人，使他身心俱疲。他承認，因持續失控在私人群組發表有失妥當的言論，引起不必要的揣測，並向大眾致上誠摯歉意。

「事件引發爭議後，我深刻反省了自身言行。面對紛擾時，我未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示範，再次深表歉意。」至於，先前提到關於「國台辦」的相關言論，朱孝天則說，與實際情況並不相符，特此作出澄清並表達誠摯歉意。

朱孝天道歉聲明全文：

澄清聲明

本人就近期相關事宜，作出如下澄清與致歉：

自今年九月「F4合體」相關事件發生以來，我持續遭受網路暴力侵擾，精神承受巨大壓力。近期這一情況愈演愈烈，不僅嚴重干擾了我的正常工作節奏，更無端波及家人的平靜生活，讓我身心俱疲。

在持續的惡意攻擊私信（私訊）裹挾下，我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。

事件引發爭議後，我深刻反省了自身言行。面對紛擾時，我未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示範，再次深表歉意。

此外，本人此前提及「國台辦」的相關言論，與實際情況並不相符，特此作出澄清並表達誠摯歉意。

感謝各界的理性關注與監督，再次誠懇致歉。同時，懇請大家尊重個人及家人隱私，共同維護清朗的網路空間。後續我會更加謹言慎行，也請大家理性看待網路言論。

聲明人：朱孝天

2025年12月25日

★《中時新聞網》關心您，拒絕網路暴力，請撥打110、113。

