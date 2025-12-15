朱孝天狠打老婆臉！「親口否認」為F4減重15kg 瘦身真實原因曝光

娛樂中心／綜合報導

F4合體演唱會話題持續延燒，成員朱孝天卻確定不參與新歌錄製及巡迴演出，並接連開砲相信音樂高層，指控遭到抹黑潑髒水，引發外界熱議。沒想到相關爭議尚未平息，朱孝天又因「減重原因」說法，意外與老婆韓雯雯出現落差，被網友形容是「無差別打臉」。

朱孝天「被退出」F4後發聲明反擊，成為話題爭議焦點（圖／翻攝自IG @kenchu9）

日前韓雯雯在直播中替丈夫抱屈，透露朱孝天為了F4合體演唱會，短短一個多月瘦了30斤（約15公斤），希望站上舞台時能與其他成員呈現和諧、好看的畫面，也坦言看到老公為了演出與健康努力，卻仍遭外界抹黑，讓她感到相當心疼。

不過朱孝天隨後在社群平台親自回應網友提問，卻直接修正老婆的說法。他表示，自己確實有減重，目前體重約79公斤，相較過去約85公斤已下降不少，但強調瘦身「不全是為了工作」，主要原因其實是健康考量，「因為太重了，代謝會紊亂」，直言減重與F4演出並非直接相關，也希望外界「消停一下吧」。

朱孝天也進一步說明，網友質疑他近期上傳的探店影片「看起來不像瘦了15公斤」，其實是因為影片拍攝時間較早，當時體重仍在190多斤（超過95公斤），並非目前狀態。他強調，自己從未主動對外宣稱瘦身成果，相關說法是老婆看到整個過程心疼他，才替他發聲。

這番回應一出，立刻引發討論，有網友直言朱孝天「連老婆都不放過」，形容他是「無差別打臉型人格」，也有人認為他只是個性較為龜毛，對外界解讀並不在意。

除了減重話題，朱孝天與相信音樂的紛爭仍未落幕。他日前直指當初以「集結青春回憶」為名促成F4重聚，如今卻讓外界對他產生誤解，並公開喊話對方「目的既然達成，麻煩高抬貴手」。對此，五月天經紀人洪慧真（小肉包）則在社群平台發文回應：「請回頭看看自己先唷～」，語帶保留。

即便風波不斷，朱孝天仍照常在小紅書分享美食探店影片，看似不受外界影響。只是從F4合體破局、經紀糾紛到「減重打臉老婆」爭議接連爆發，也讓這場原本充滿回憶殺的重聚計畫，變得格外多事。

