朱孝天疑暗諷阿信「假唱」！揭自己「隱疾」仍全開麥

娛樂中心／李明融報導

F4與五月天阿信在12月19日至22日在上海舉行「F✦FOREVER 恆星之城」演唱會，F4成員之一的朱孝天疑似因為在直播中暴雷內部狀況，引發團體不滿，遭排除在外，當天少一人變成「F3」的言承旭、吳建豪、周渝民，然而五月天阿信演唱會結束後感謝F3之外，也不忘提及朱孝天，但卻遭朱孝天開酸是講「場面話」，還稱自己就算有隱疾「唱歌跑調」還是「開全麥」唱完，似乎在暗指阿信假唱，不過仍有大批網友不領情開轟。

廣告 廣告

朱孝天疑暗諷阿信「假唱」！稱自己隱疾「唱歌跑調」仍全開麥⋯網不領情

阿信（右二）替補朱孝天空缺，和F3連續數場舉辦《F✦FOREVER恆星之城》演唱會。（圖／民視新聞）阿信替補朱孝天空缺，和F3連續數場舉辦《F✦FOREVER恆星之城》演唱會，阿信表示為了讓F4重聚，用盡所有時間與能力，可惜最終不是讓人最期待的畫面，向所有成員感性致謝之餘，他也不忘提到朱孝天，卻被朱孝天開酸「他說了好幾次了，可是我這邊沒有收到任何消息，場面話，聽聽就算了吧」，遭到網友砲轟沒格局。

朱孝天疑暗諷阿信「假唱」！稱自己隱疾「唱歌跑調」仍全開麥⋯網不領情

朱孝天不甩阿信發文提到他，談自己「沒假唱」開酸。（圖／翻攝自微博）

近日朱孝天再度語出驚人，提到自己雖然唱歌會有點跑調，是因為自己的耳朵有「噪聲性損傷」，導致持續性的耳鳴，但他依舊堅持「開全麥」演唱，因為「因為我覺得不能欺騙消費者」，他接著爆料「我在台北小(大)巨蛋和北京鳥巢，其實都跑調了，但是放出來的影片裡都聽不出來，大家可以琢磨一下」，此番言論被部分網友解讀為疑似暗諷過去身陷假唱風波的阿信，大批網友不領情砲轟朱孝天「人品可見高低」、「感覺他瘋了」、「真的死命要蹭」、「自己沒本事巡演，還想要怪誰」、「自己唱得難聽不得不被修音還好意思出來說？沒工作的人別造謠有工作的人了」。

原文出處：朱孝天疑暗諷阿信「假唱」！稱自己隱疾「唱歌跑調」仍全開麥⋯網不領情

更多民視新聞報導

日寫真女星握手會「0人到場」！本人無奈呆坐畫面曝

瘦子赴中國「迷上豆汁」停不下來！當街放話「別跑」

陳庭妮「冒出第一根白頭髮」！突感到愧疚宣布做一件事

