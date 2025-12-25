朱孝天痛訴遭網暴！不滿開戰F3「悶聲發大財」拒合體：我演不出來

記者徐珮華／綜合報導

朱孝天被排除在所屬男團「F4」回歸計畫之外，日前全面開撕相信音樂，不過網路輿論幾乎一面倒對他冷嘲熱諷。如今他再度表達不滿，痛訴自己遭遇網路暴力之際，「F3」言承旭、周渝民、吳建豪卻仍合體五月天阿信舉辦演唱會。對此，《三立新聞網》詢問相信音樂看法，對方不予回應。

朱孝天頻頻開戰相信音樂，成為話題焦點。（圖／翻攝自朱孝天IG）

「F3」與阿信日前於上海連唱4場演出，本月22日圓滿落幕。近日網路流傳疑似朱孝天粉絲群的對話紀錄，只見粉絲仍期待他有機會與團員合體，他卻打槍「應該沒有了」，接著感嘆自己已被網暴至此，其餘3位成員依舊選擇悶聲發大財，心灰意冷表示「你說如果真的見面了，還能一起沒有任何芥蒂的演出嗎」，接著直言「反正我演不出那種感覺了」。

疑似朱孝天對話紀錄流出。（圖／翻攝自微博）

事實上，周渝民今年6月受訪時，坦言每年都有人找F4合體，自己也不排斥，不過「如果單純想賺錢，不用特別來找我」，F3與阿信日前也共同捐出人民幣200萬元（約新台幣895萬元）作為公益。是否真如朱孝天所說「悶聲發大財」，恐怕見仁見智。

儘管F4合體最終破局，阿信仍在演唱會上特別提及朱孝天，感性致謝：「感謝暫時未能赴約的Ken，我知道這不是所有人最期待的畫面，我會繼續努力，為你們呈現最完整的風景。」不料朱孝天隨後卻在粉絲群冷回：「他說了好幾次了，可是我這邊沒有收到任何消息，場面話，聽聽就算了吧。」引發外界熱議。

