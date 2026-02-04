朱孝天直播爆「斷崖式衰老」 親揭與團體決裂後現況

朱孝天近期開直播與粉絲互動，鬢角與鬍鬚出現明顯白髮，引起網友熱議。（圖／翻攝自微博，牙縫俚的韭菜、朱孝天）

47歲的朱孝天去年（2025）7月隨F4合體回歸樂壇，在五月天力邀下風光站上台北大巨蛋與北京鳥巢，引發一波回憶殺。然而，與相信音樂的合作最終破局，他不僅缺席F3與阿信、周杰倫合作的新曲〈恆星不忘Forever Forever〉，也無緣參加後續巡演。近期朱孝天開直播與粉絲互動，曝光的模樣更引發熱議：不僅頭髮與鬍鬚花白、樣貌略顯滄桑，網友甚至直呼「老了不少」。有網友質疑，朱孝天突然老態是否與先前與F4其他成員決裂風波有關。對此，他也親自回應，坦然談及近況。

廣告 廣告

朱孝天自曝鬍子僅半個月未刮，強調現階段以自然姿態面對自己與觀眾。（圖／翻攝自微博，你品道了嗎）

朱孝天在社群平台直播與粉絲互動，但首次公開露面的模樣卻讓許多人感到驚訝。這場直播中，他身穿深色休閒上衣，坐在居家環境中，表情平靜、語氣自在。然而最引人注目的，是他頭髮、鬢角與落腮鬍中大量白髮，整體氣色較先前直播曝光時顯得成熟不少，不少網友形容「像老了10歲」。此一變化在網路上掀起討論，有人直呼「怎麼變這樣」、有人將其與先前的F4紛爭連結，引發各種解讀。

對於外界對他外貌的關注，朱孝天在直播中作出回應。他表示並不是刻意留鬍，而是因為「這鬍子半個月沒刮」，目前處於一種身體調理的階段，他希望用最自然的狀態來面對自己與粉絲：「剛過47歲生日，這就是我現在的樣子，我挺滿意，也挺喜歡自己，大家也不需要太在意。」

朱孝天進一步透露，近來他選擇旅居昆明，是為了透過改變居住環境進行身體調養。他表示當地空氣、水質與陽光條件良好，「每天早上曬曬太陽，身體真的慢慢好起來了，感覺挺神奇的，也挺開心的。」他強調自己並非打算長期定居，但目前的生活節奏讓他感到舒服與自在。

值得一提的是，朱孝天1月才剛滿47歲，在此前的直播中仍是一頭黑髮、乾淨臉容的模樣，與這次的花白髮鬍形成明顯對比。粉絲與網友對他的轉變表示關心，也對他坦然面對外界討論的態度給予回應。

綜觀朱孝天近期的動態，除了面對音樂合作安排外，也呈現出他在生活與健康上的新節奏。無論外界如何評說，他以直接、輕鬆的方式主動與粉絲溝通近況，也再度引發關於偶像成熟後自我面對與生活選擇的討論。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

日本逛UNIQLO小心！「衣褲藏1物」沒注意秒變盤子 幫賊買單還不知

誇口生53子！「多妻男」破產流浪 剩2女伴車中求生：還要再娶6人？

韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停