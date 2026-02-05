朱孝天瞬間如老10歲 頹廢樣貌曝光網驚呆

朱孝天頹廢衰老的模樣引起網友討論。（翻攝自朱孝天微博）

朱孝天公開開撕 F4 其餘三名成員，情緒狀態備受外界關注。風波尚未平息，朱孝天近期再透過社群平台開直播與粉絲互動，畫面曝光後，頹廢模樣讓網友驚呼：「老了十歲！」

從直播畫面中可見，朱孝天身穿深藍色上衣，左耳配戴銀色耳環，脖子掛著黑色有線耳機，整體造型偏向居家休閒。他坐在黑色皮沙發上，神情平靜、放鬆，和之前激動控訴相信音樂的模樣有落差。

半個月內朱孝天的容貌落差相當大。（翻攝自朱孝天微博）

不過，最引起網友注意的，仍是他的頹廢感，朱孝天鬢角與頭髮夾雜不少白髮，臉上的落腮鬍也呈現大面積花白，網友湧入留言區，直呼「怎麼變這樣」、「頭髮鬍子都白了」，相當驚訝。

對於外貌變化，朱孝天則顯得相當淡定，直播中笑著回應：「不知道大家為什麼這麼關注這個鬍子？」隨後解釋，並非刻意改變形象，只是「這鬍子也就是半個月以來沒有刮。」似乎也藏著對這陣子風波的心境變化。

