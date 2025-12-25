朱孝天稱被網路霸凌 偷酸F3「悶聲發大財」指F4難再合體

【緯來新聞網】朱孝天近期與唱片公司相信音樂的紛爭持續延燒，相關言論也引發外界關注。除了公開表達不滿，他近日更在個人粉絲群組中談及昔日團體F4的其他三名成員言承旭、周渝民、吳建豪，並直指他們「悶聲發大財」，坦言彼此未來恐怕難再同台，因為已經「演不出那種感覺」。

F4合體演出恐成絕響。（圖／相信音樂提供）

有粉絲在群組中提到仍期待F4再度合體時，朱孝天回應表示：「應該沒有了... 我都被網暴成這樣了，他們三個還是選擇了在台上悶聲發大財... 你說如果真的見面了還能一起沒有任何芥蒂的演出嗎？」他進一步坦言，自己已經無法再投入過往的情感，「反正我演不出那種感覺了...」，言談間流露出對現況的失望。

F4合體演出恐成絕響。（圖／翻攝微博）

針對有粉絲勸他不要把關係弄得太僵，朱孝天則語帶諷刺地表示：「我選擇不公開那三個要求已經很是看在阿信的面子上了..」，相關說法也再度引起討論。



這番言論曝光後，網路上出現不同聲音。部分網友認為朱孝天的態度過於強烈，甚至質疑他是否因其他成員發展順利而心生不滿；也有人認為他長期承受網路攻擊，情緒反應值得被理解與同情。整起事件仍在發酵中，外界也持續關注當事人後續動向。

