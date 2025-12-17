朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽專業駁斥喊他「脫隊的F1」

娛樂中心／林昀萱報導、

F4將舉行全新巡演獨缺朱孝天（左）。（圖／翻攝自微博）

男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。

張震嶽（右）不認同朱孝天（左）說F4歌曲不好聽的說法。（合成圖／翻攝自雙方臉書）

朱孝天「被退出」F4，不僅未參與F3言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的巡演也被排除在外。日前他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水，稱自己在拒絕相信音樂3個要求後就被斷聯。一席話引起熱議，過往言論也被翻出。朱孝天曾在直播時透露，自己其實不喜歡F4的歌曲，稱會願意在演出時唱F4的歌是因為這是眾人的童年回憶，強調「以我自己聽音樂的標準，我是覺得那個歌其實是不好聽。」

廣告 廣告

張震嶽不認同朱孝天說F4歌曲不好聽的說法。（合成圖／翻攝自張震嶽IG）

對此，張震嶽16日在Instagram限時動態曬出在診所看到的《流星花園》漫畫，以創作者專業角度表示：「脫隊的F1說〈流星雨〉這首歌不符合他的音樂審美，但是當年這首歌出來，副歌的前兩小節的和弦走的很好聽，我是從創作流行歌曲的角度。」

更多三立新聞網報導

「高虹安不要高興得太早」許美華點2關鍵問題大：很高的可能發回更審

蕭敬騰岳父逝世！他向愛妻吐「一句話」暖爆 Summer喊話父親放心

23歲女清潔員遭酒駕撞死 妹不敢置信悲喊「我沒有姊姊了」網鼻酸

台積電產能隱憂！熊本二廠動土2月傳停工超敏感 台積電三緘其口有苦衷

