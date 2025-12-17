朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽專業駁斥喊他「脫隊的F1」
娛樂中心／林昀萱報導、
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與F3言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的巡演也被排除在外。日前他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水，稱自己在拒絕相信音樂3個要求後就被斷聯。一席話引起熱議，過往言論也被翻出。朱孝天曾在直播時透露，自己其實不喜歡F4的歌曲，稱會願意在演出時唱F4的歌是因為這是眾人的童年回憶，強調「以我自己聽音樂的標準，我是覺得那個歌其實是不好聽。」
對此，張震嶽16日在Instagram限時動態曬出在診所看到的《流星花園》漫畫，以創作者專業角度表示：「脫隊的F1說〈流星雨〉這首歌不符合他的音樂審美，但是當年這首歌出來，副歌的前兩小節的和弦走的很好聽，我是從創作流行歌曲的角度。」
