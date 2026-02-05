朱孝天絡腮鬍逛年貨大街 「斷崖式衰老」未合體F4現況曝光

朱孝天絡腮鬍逛年貨大街，斷崖式衰老近況曝光。（圖／石智中攝、翻攝自微博）

男星朱孝天去（2025）年因為沒有與言承旭、吳建豪、周渝民合體開演唱會，掀起不少爭議，事後也為一些輿論糾紛出面道歉。不過，他的心情恢復很快，近期選擇到大陸昆明生活，只是有網友發現他留了灰白絡腮鬍，使他的近況引起熱議。

朱孝天4日在社群上傳一段影片，只見他身穿白上衣、牛仔褲，外搭一件紅色外套，臉上戴著黑框眼鏡，現身昆明的年貨大街，還稱當地天氣溫暖到難以置信。隨後他拋開明星光環，接地氣地逛街、採購，不僅沿路邊觀察邊試吃，手上還提著大包小包的戰利品，更不忘替老婆買點好料。

朱孝天在昆明逛年貨大街。（圖／小紅書 朱孝天）

然而，引人注目的是，朱孝天的嘴邊、下巴留著一圈灰白絡腮鬍，同時髮型有些凌亂，加上隱約透出斑的髮絲，讓網友看了留言驚呼，「西門的鬍子和頭髮白了，好難過」、「為什麼不刮鬍子」、「一夜之間老了很多」、「瘦了還是很帥」、「這個形象和狀態就很好萊塢，什麼年紀就是什麼年紀的樣子」。

關於生活近況的疑問，朱孝天日前開直播時坦露，近期在昆明旅居，順便養養身體，「其實效果還挺好的，在昆明挺開心的，然後身體就慢慢地好起來了，還挺神奇的，因為這邊空氣、水，還有陽光都是非常不錯」，並預告未來動向，「我只是暫時在昆明先處理好一些狀況，然後後面我就會別的地方玩」。至於顯老的絡腮鬍，他淡然表示，「不知道為什麼大家那麼關注，這鬍子也就是我這半個月以來沒有刮，因為我現在是在一個保養的狀態，所以我現在也是用一個最自然的狀態在面對自己」，加上現在已經47歲，他很滿意、喜歡現在樣子，希望大家不要太在意。

