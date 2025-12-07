朱孝天缺席F3演唱會嗆「沒興趣」 網挖個唱超糗畫面狂酸

朱孝天缺席F3演唱會嗆「沒興趣」。圖／翻攝自微博、相信音樂提供

近日F4成員言承旭、周渝民、吳建豪，與五月天主唱阿信、周杰倫合作新歌《恆星不忘Forever Forever》，阿信也宣布將與「F3成員」在19至22日，於上海舉辦《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會，消息一出讓不少粉絲又驚又喜。然而，F4唯一沒有合體的朱孝天對於團體的態度也再次被網友挖出，引發熱議。

F4睽違12年奇蹟合體！四位男神風采依舊「登上BBC」

今年7月12日，五月天演唱會上響起《流星雨》前奏，成F4睽違12年奇蹟般再次合體，尖叫聲幾乎要掀翻大巨蛋屋頂，史詩畫面也登上了國際媒體BBC報導，成員朱孝天事後在直播更預告，將與成員「再次見面」。

F4今年7月驚喜現身大巨蛋。圖／相信音樂提供

朱孝天「暴雷＋統一說」惹怒粉絲！F4大改成F3

不過朱孝天事隔4日話鋒一轉，表示早已退群，與其他三名成員更是沒有聯繫的意義，並稱自己「不適合演藝圈」。隨後，朱孝天7月底更在一場直播中直喊「希望趕快統一」，引起大批台灣粉絲不滿，F4再次合體突增變數。

然而，因為朱孝天失言風波，加上多次在直播中「暴雷」F4未公開的計劃，團隊最終決定由言承旭、周渝民與吳建豪三人組成「F3」聯手出擊，推出全新單曲並展開世界巡演，而五月天阿信也親自擔任製作人，並將於12月19日在上海開演唱會。

隨後更加入周杰倫，發表新歌《恆星不忘Forever Forever》，可謂是華語歌壇重磅合作。

周杰倫與阿信、F3合唱新歌。圖／翻攝自相信音樂BinMusic YT頻道

朱孝天個唱乏人問津！2張221元沒人買還免費送

反觀朱孝天獨自在中國開演場會，下場卻大不同。他於11月15日在廣東開個人演唱會，該場演唱會乏人問津，主辦方不得把最高原價690人民幣（大約3000元新台幣）跳樓大拍賣以「2張50元」（大約221元新台幣）」售出，不過也沒有人聽，最後竟免費開放進場，甚至有保全人員強拖路過的外送員進場「充人數」。

不僅如此，現場更是災難一場，唱到《大約在冬季》時，他一度唱到無法自已，在台上默默落淚，不少高音更是完全上不去，讓不少聽眾躁動高喊「退票」。然而，朱孝天也重現〈流星雨〉、〈第一時間〉、〈情非得已〉F4時期人氣歌曲，遭網友大酸。

朱孝天演出時忍不住拭淚。圖／翻攝自微博

朱孝天批F4「消費情懷」！稱《流星雨》就是不好聽

然而，每開直播就會被網友問到「F4問題」的朱孝天，也公開表示自己就是不喜歡F4的歌，直言「以自己聽音樂的標準，就是不好聽」，並稱自己越來越不愛去KTV唱歌，因為每次都會被朋友逼著唱《零星雨》，「每次都被迫營業，很討厭」。

朱孝天也提到，不停唱F4的歌是「消費情懷」，而再次被問到「F3演唱會不帶你去嗎」，他也直接了當地說「沒興趣」，種種說法對比過往開演唱會時「感動落淚」，格外諷刺。

相關影片曝光後也遭網友大酸「我當年也是不願意去的北大」、「他真的超級假，為啥一堆人說他真誠」、「從期待4到變臉不願意，真會給自己找補」、「靠流量炒作賣貨的，嘴裡沒一句實話」、「有種滿不在乎天下人的感覺，卻十分想要天下人在乎他」。

朱孝天批唱F4的歌是消費情懷，更痛批「不好聽」。圖／翻攝自微博

F4有多紅？亞洲世巡秒殺還登CNN成「台灣之光」

事實上，朱孝天於2001年演出偶像劇《流星花園》中的「西門」瞬間爆紅，吸引大票粉絲，隨後F4展開亞洲世界巡演唱會，更是場場秒殺，這股氣勢更延續到到歐美，成為首個接受CNN訪問的亞洲團體。然而，F4於2009年解散，2013年最後一次在中國春晚同台。

f4過去曾風靡亞洲。圖／翻攝自網路

睽違12年，F4於今年7月再次合體，外界期待4位男神能再次推出新作，卻因朱孝天「說溜嘴」，導致計畫被迫喊卡，隨後朱孝天稱「盡快統一」、「熙媛生前花錢大手大腳」，直接惹怒粉絲，也讓F4計畫直接大改成「F3」。



