朱孝天缺席F4合體 小紅書嗆網友「酸臭胡蘿蔔」五迷炸鍋

男星朱孝天和相信音樂撕破臉。(圖／吳松翰攝)

F4成員言承旭、吳建豪、周渝民將於12月19日至22日在上海舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，五月天阿信也加入演出。10日下午門票開賣後，5萬張票瞬間完售，創下亮眼成績。與此同時，被排除在這次合體名單之外的朱孝天近日在社群回應網友留言，竟嗆對方「酸臭胡蘿蔔」，引發五迷氣炸，認為他是在公開嗆阿信與粉絲。

事件起因於有網友在朱孝天小紅書影片下留言，詢問「相信音樂什麼要求，你說我聽聽，我給你把把關」，朱孝天回應：「不能說啊，會害到別人的…我只是不想上車，不是想擋路…」。該名網友隨即揶揄「你真以為我給你把關」，沒想到朱孝天反擊稱：「我知道你是酸臭胡蘿蔔啊…」，瞬間引發網友熱烈討論。

朱孝天使用「酸臭胡蘿蔔」一詞後，引來大量五迷不滿。粉絲認為，他此舉有嗆聲五月天主唱阿信的意味，因阿信創立的潮牌常以「胡蘿蔔」作為品牌可愛角色或藝術裝置的主題。

隨後，大批粉絲在社群上怒斥朱孝天：「他還罵了五迷臭酸胡蘿蔔，真不要回來了」、「我都幫他拉黑，一點流量都不能給他」、「根本試圖帶風向，傻眼」、「對朱孝天已經從路人轉黑，看他的臉一眼，都覺得是在消業障到程度了，（還好意思去嘴五迷，架子真大咖位真小」。甚至有不少粉絲在朱孝天小紅書留言時，帳號名稱後都加上胡蘿蔔貼圖，以表達抗議與不滿。

