朱孝天缺席F4復出徹底「被消失」 真實心聲被挖出

〔記者陽昕翰／台北報導〕F4復出歌壇掀話題，可惜朱孝天這次沒有參與巡演，就連新歌MV都徹底「被消失」，掀起粉絲討論。有鐵粉曬出之前的直播截圖，透露曾有粉絲問他：「他們3個開F3演唱會真的不帶你嗎？」追問：「有沒有可能是他不願去？」釣出朱孝天本尊回應，「沒錯」。

對於朱孝天缺席F4合體掀起話題，他的中國妻子韓雯雯昨晚在直播喊話，希望外界別再攻擊傷害朱孝天，透露老公這段時間為了有好體態，一個月就瘦了15公斤，一直很期待為合體做準備。

韓雯雯心疼說：「然後這段時間就突然一下，莫名其妙地撲天蓋地的一些對他黑他、造謠的事情全都來了，對他惡意的指責，這些話就挺傷害他的」，替老公抱屈。

