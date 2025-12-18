朱孝天缺席F4現身尼泊爾！攜妻走廟：阻止不了心靈的沉澱

朱孝天攜妻現身尼泊爾，親吐近期煩惱。（圖／吳松翰攝、IG@kenchu9）

男星朱孝天近期因缺席F4活動引發熱議，隨著言承旭、周渝民、吳建豪、五月天阿信將在19日舉行上海演唱會，他是否會驚喜現身也成為一大謎題。不過，朱孝天近日釋出與妻子韓雯雯前往尼泊爾的動態，並吐露心聲：「身體的疼痛一點都阻止不了心靈的沉澱。」

朱孝天16日在社群曬出多張照片，畫面中全是尼泊爾首都加德滿都的市景，包含對面山坡的建築、寺廟的尖塔及滿屋頂的猴子，一眼望去非常有異國氛圍，同時讓人看了心情舒坦，他便感嘆寫下：「尼泊爾真的是個很神奇的國度…在這裡，身體的疼痛一點都阻止不了心靈的沉澱…」

另外，他也分享遊覽滿願塔的影片，笑說最佩服尼泊爾的交通，「大家都好隨興，彷彿規則不存在，但是又沒有看到任何不愉快」。提到現在的煩惱，他坦言常因身體疼痛影響到情緒，要用很大的意志力去壓制不適，但在尼泊爾不用這樣，「我就覺得身體痛是它在痛，我心裡很舒服，是兩回事」。

而老婆則表示在尼泊爾學會放鬆，「人都要成長的嘛，遇到事情我們都不要怕，又回到那句話，一切都是最好的安排」，想必兩人在這趟旅程有許多收穫。近況曝光後，引來不少網友留言回應，「很棒的旅行」、「好好享受旅途，遠離負能量」、「希望好好淨化心靈，暫時忘記紛擾，期待滿血回歸」。

