朱孝天缺席F4重聚！粉絲群曝「黑幕」：已配合國台辦調查

朱孝天先前才嗆阿信「全力促F4重聚」是場面話，引發網路熱議。沒想到他又在粉絲群中控訴相信音樂與黃牛勾結，把票價炒高後與之分潤，還藉此規避高票價產生的稅務問題。朱孝天還稱已配合相關單位調查，「應該很快就會有動作」。

朱孝天在自己的粉絲群組中表示，相信音樂在中國的合作夥伴是華人音樂，該公司擁有自己的購票系統，但相信音樂最後選擇跟黃牛掛鉤的大麥，「利用黃牛把票價炒高，然後跟黃牛平分，利用黃牛來逃掉溢價的稅款」。朱孝天還指出，上面已經開始調查這些事情，「應該很快就要行動了，我才去國台辦配合的調查，相信大家都很期待」。

廣告 廣告

朱孝天在粉絲群組爆料，登上微博熱搜。圖／翻攝自微博、麻辣表哥微博

朱孝天指控相信音樂洗錢、假唱，「相信音樂在中國有兩家公司，一家是音樂公司，一家是貿易公司，經常利用謊報藝人酬勞，然後把部分應負款項用貿易公司轉到境外支付，藉此逃漏應付的稅款」。

朱孝天更指出，「在我自己參與的台北小巨蛋（應是大巨蛋）和北京鳥巢的演出中，被要求提前錄音，然後在演出的時候播放」，但他自爆耳朵因為噪性傷害會持續耳鳴，導致唱歌時會跑調，但仍堅持全開麥唱歌，「兩場演出其實我都跑調了，但是放出來的視頻（影片）都沒有，我有留證據，錄歌的時候我有拍下來的」。

朱孝天還稱表演時自己唱跑調，但影片中卻沒有。圖／翻攝自麻辣表哥微博

該爆料立即引發熱烈討論，還衝上微博熱搜排行，「這真的是本人發的嗎？怎感覺黃安化了」、「這是氣急敗壞了吧」、「他是要毀掉F3的演唱會嗎」，甚至還有不少網友支持朱孝天繼續爆料。不過對此指控，相信音樂目前並沒有回應。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

阿信演唱會道謝盼F4齊聚！朱孝天冷回「場面話」對話流出

暖心喊話朱孝天「暫時未赴約」 阿信：這不是所有人期待的畫面

認被退出F4、遭相信音樂潑髒水 朱孝天：麻煩高抬貴手