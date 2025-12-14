朱孝天缺席F4！發聲明控訴「遭單方面切割」 知名網紅直言像「釘子戶」：不見得要你

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

F4成員言承旭、周渝民與吳建豪日前攜手五月天阿信、周杰倫推出新歌〈恆星不忘〉，並宣布將展開巡迴演出，為正式合體回歸揭開序幕，不過獨缺F4成員朱孝天，他本人則透過社群控訴，指出自己被單方面地切斷所有聯繫，引發外界熱議。對此，網紅創業家「雪倫」發文表示，朱孝天就像「釘子戶」，直言相信音樂真的不見得要他。

網紅「雪倫」發文表示朱孝天就像「釘子戶」。（圖／朱孝天IG、周渝民IG）

朱孝天近日透過影片強調，他在拒絕了相信音樂3個條件後就無預警地遭到切割，是聽到新歌才發現自己被排除在本次的合體中，還指控公司高層「艾姐」謝芝芬對他潑髒水。

對此，網紅雪倫在個人臉文發文分享看法，稱朱孝天有點像釘子戶，認為這個專案非他不可，因此態度拿翹，但他沒有看清楚事實，那就是在擁有告五人、Energy等品牌的情況下，相信音樂其實不見得需要他，所以當他成了阻礙專案繼續執行的因素時，公司當然會選擇排除他。

