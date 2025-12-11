朱孝天罕回應拒絕相信音樂「3條件內容」：太昧良心

朱孝天最近跳出回應相信音樂高層，表示自己這段期間是因為不答應對方3個條件，從此被單方面斷聯，並點名要求「艾姐」別再潑髒水、抹黑。對此，有網友在抖音問朱孝天到底是什麼條件，他賣關子表示：「可是有些事情真的不能答應的，太昧良心了」。

朱孝天最近在社群網站曬出自己回應相信音樂的影片，指控因他不答應條件，對方就斷聯，對此，有網友問：「拒絕三個人的要求還是三個要求，一直沒懂」，朱孝天回：「拒絕了相信音樂的三個要求」；另有人說：「為啥別人三個都同意，就你不行？」他說：「因為有些事情真的不能做，太昧良心了」。

也有網友反批：「你那麼愛粉絲？你還是自私的，成年人的世界有你說的方方面面！但你首先考慮的是你的感受，而不是粉絲的感受，有你們才是青春，而你搞砸了知道嗎？」朱孝天繼續跳針說：「可是有些事情真的不能答應的，太昧良心了」；也有人請他直說艾姐開了什麼條件，忙刪評論很無聊，朱孝天又拐彎說：「不能說啊，會害到別人的...我只是不想上歌，沒想過要擋路」。

而由言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合體舉行的「《F✦FOREVER 恆星之城》巡迴演唱會」12月19、20、21、22在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行，昨(10日)開賣約5萬張賣票售罄，阿信在微博發文說：「想看滿滿的大家合唱Forever Forever 的影片，然後要有手勢的！（ 恆星之城演唱會完售感謝 ） ​​​」，大方自嘲並感謝大家支持。

