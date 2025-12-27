朱孝天翻紅關鍵期失控 竟漲粉逾1萬「商業報價全曝光」

〔記者邱奕欽／台北報導〕朱孝天遭F4演唱會除名後，連日來拋出內幕說法，不僅開嗆3名團員，更砲轟相信音樂，甚至波及五月天主唱阿信，最終為情緒失控與不當發言公開道歉。不過，外界不解朱孝天為何選在事業正逢再起的關鍵時刻，頻頻開直播「洩密」讓自己捲入更大爭議？如今他拍攝宣傳影片的報價也一併被挖出。

朱孝天的演藝事業本應再創新局面，中國就有媒體挖出他經營自媒體的商業報價，指出拍攝宣傳影片依長度不同，單支約14萬至17.2萬人民幣(約60萬至80萬元台幣)。然而，朱孝天卻在遭除名後數度情緒失控一連串發言，親手斷送原本被看好的事業回溫契機，不免讓網友們為他感到惋惜，實在不該因小失大。

不過，同時也有聲音認為「黑紅也是紅」，事實上朱孝天從開撕到道歉這期間，反而讓關注度急速升高。據觀察，朱孝天的微博粉絲人數不降反增，在短短1天內便漲粉逾1萬，意外吸引更多人追蹤看戲，想看他後續是否還會有更勁爆的發言及更脫序的行為。

