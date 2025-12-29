朱孝天翻臉F4全寫進《西門町一番地》 跨年場祭限定暖場禮

《西門町一番地》重現F4合體等熱門話題，一登場台下觀眾歡呼不斷。全民大劇團提供



舞台劇《西門町一番地》迎來第6輪加演，向來緊扣時代脈動的全民大劇團也將王世堅成名曲〈沒出息〉、F4合體等熱門話題巧妙融入演出內容，團長謝念祖謝幕時分享曾猶豫是否要將近期發生的攻擊事件放進劇中，但最終仍選擇呈現，「因為這些都是我們共同經歷的事情。即使外面的世界混亂，我們依然可以找到人性的光明與善良」。

康茵茵（右）在《西門町一番地》中重現崔苔菁造型。全民大劇團提供

《西門町一番地》以西門紅樓為故事舞台，從1908年出發，透過戲劇、歌舞與沉浸式互動形式帶領觀眾穿梭不同年代，演出過程中，隨著劇情推進，演員親手將多達12道小吃送達觀眾手中，是一場融合味覺的城市記憶之旅，還吸引新加坡、香港、日本的觀眾專程前來欣賞，而施振榮、盛治仁、白冰冰、邰智源、鍾欣凌、溫嵐、安心亞、鄧惠文、李濤、李艷秋、岑永康夫妻等人也對沉浸式形式與濃厚台味印象深刻。

跨年場次迎來全新卡司——《超級星光大道》出身的周定緯初登場，他將以與其他場次不同的形式詮釋西門紅樓的故事並演唱多首舞曲，在12月31日至1月4日場次與方宥心、康茵茵、呂紹齊共同演出。而為迎接跨年時刻，劇團特別準備限定暖場禮，包含螢光棒與啤酒，邀觀眾在百年古蹟中邊欣賞演出邊迎接新的1年，購票請至OPENTIX兩廳院售票系統。

