朱孝天自揭被退出F4內幕

F4吳建豪（左起）、周渝民、言承旭、朱孝天合體畫面可能不復易見。（資料照片）

F4今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓後掀起回憶殺，在五月天阿信極力促成下，由言承旭、吳建豪、周渝民回歸與阿信組成「F♦FOREVER」，獨漏朱孝天未參與演出。朱孝天8日親自拍影片發聲，還原合體失敗內幕。

朱孝天在影片中說明，表示自己與唱片公司沒有任何合約，僅是談論意向，在拒絕對方3個要求後，就被斷了聯繫。他坦言自己是事後才知道「被退出」，「接下來就出現了，因為我洩密要延期，再來是出現了，因為我洩密，最終要忍痛割捨我，這些所謂的新聞點。」朱孝天直言雖有遺憾，但這次活動肯定不會參與。

朱孝天還質疑唱片公司對未來規畫的說法前後不一，最後隔空喊話：「你的目的既然已經達成了，那就希望你好好做這次演出也好、演唱會也好，那我就回歸到自己該做的事情就好了，麻煩你高抬貴手一下吧。」對此，唱片公司表示，「不予回應。」

針對朱孝天的說法，網友表示，「你拒絕了別人，為什麼還要繼續聯絡你啊？」、「4個月前的直播親口說聯絡了你2年，你被打動了才同意合體的。你自己不覺得前後矛盾嗎？」