朱孝天自爆遭網暴！怒開戰F3「悶聲發大財」 打槍合體可能：我演不出那種感覺

天團F4今年7月在五月天阿信力促下，睽違多年夢幻合體，但後續演出計畫生變，朱孝天與團隊撕破臉，未參與新歌以及巡演，而其餘成員言承旭、周渝民、吳建豪則攜手阿信，在上海舉辦「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，引起劇烈迴響。不料朱孝天近日接連開砲，不僅控訴相信音樂抹黑、爆料假唱，還在個人粉絲群組中表示自己被網暴，F3成員仍選擇「在台上悶聲發大財」，並打槍F4再度合體的可能，直言：「我演不出那種感覺了」。

天團F4今年7月在五月天阿信力促下，睽違多年夢幻合體。（圖／相信音樂提供）

「F✦FOREVER恆星之城」上海演唱會在22日落幕，阿信在發言環節公開感謝「暫時未能赴約」的朱孝天，更強調會努力為粉絲呈現最完整的風景，不過近日網路流傳朱孝天在粉絲群組的對話紀錄，他先是開酸阿信講「場面話」，表示「他說了好幾次了，可是我這邊沒有收到任何消息。場面話聽聽就算了吧。」後續在看見粉絲盼望F4能圓滿合體時，朱孝天則直言「應該沒有了...我都被網暴成這樣了，他們三個還是選擇在台上悶聲發大財...你說如果真的見面了還能一起沒有任何芥蒂的演出嗎？」更強調：「反正我演不出那種感覺了」。

另外，朱孝天也爆料自己耳朵是「噪性傷害」，會持續性的耳鳴，因此唱歌時容易走音，但因自認不能欺騙消費者，仍堅持全開麥演出，並指出「我在台北小巨蛋和北京鳥巢其實都跑調了，但是放出來的視頻（影片）裡一點都聽不出來，大家可以琢磨一下」，此言論被部分網友質疑，是在暗諷過去身陷假唱風波的五月天，雙方戰火持續延燒。

朱孝天在個人社群中開戰F3成員，並爆料有假唱爭議。（圖／翻攝微博）

