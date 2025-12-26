朱孝天致歉後阿信首發聲 「願拚F4合體」明年計畫曝光

朱孝天昨(25日)晚間聖誕節發聲，承認先前因網暴情緒失控，說出不少「失妥當的言論」，對此誠摯表示歉意。一小時後五月天主唱阿信接力發文，但曬出自拍影片，打卡旗下潮牌和iPhone合作的廣告看板，表情有點無奈可愛，引來粉絲留言。

昨朱孝天打破沉默承認近來失言，「事件引發爭議後，我深刻反思了自身言行，面對紛擾時，我未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示範，再次深表歉意。」而先前疑似被他針對的五月天阿信，昨晚也在朱孝天發聲後發文，未談此事，只是逗趣曬出和廣告看板的自拍影片，說：「mission Impossi蔔！還有誰也抓到蔔蔔了」。

由阿信與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民組成「F✦FOREVER」，近日在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦4場「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，最後一場演唱會中，阿信不慎跌落舞台，幸好只有皮肉傷，表演結束前他敬業帶傷登台分享心情，說：「再過不到一個小時，我就會回到五月天，今晚也可能這是我最後一次站上恆星之城的舞台，我要謝謝Vic（周渝民）、VanNess（吳建豪），謝謝言承旭，謝謝柴姐，也要謝謝暫時未能赴約的Ken（朱孝天）」。

阿信更說他知道這個陣容、這個畫面，不是大家所期待的，他會繼續努力，仍想拚「F4完全體」合體，大陸網友則發現「F✦FOREVER 恆星之城」繼上海場演唱會後，已送出申請將於明年1月9日到11日在五糧液文化體育中心體育館舉行成都站演唱會，演出陣容仍只有言承旭、周渝民、吳建豪、阿信，仍不見朱孝天的名字。

