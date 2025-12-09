朱孝天被排除F4合體「嗆相信音樂抹黑」 網友挖證據打臉

F3加上阿信將舉辦演唱會。（圖／翻攝臉書／相信音樂）

近日言承旭、周渝民、吳建豪與五月天阿信、周杰倫世紀合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，F3也將舉辦演唱會，顯然朱孝天已被排除在外。朱孝天近日透過個人社群發布影片，聲明自己與唱片公司相信音樂無合約關係，並表示早在三個月前就已拒絕對方提出的三項合作要求，之後便遭單方面中斷聯繫。他更點名相信音樂營運長謝芝芬（艾姐），指控對方在背後對其抹黑與中傷。此番言論引發廣大關注，網友們則一面倒力挺相信音樂，並挖出過往朱孝天的言論，證實是他自己不願加入。

朱孝天昨日在影片中表明，自己已婉拒與相信音樂進一步合作，並強調未參與任何活動並非被「除名」，而是源於自身選擇。他也質疑唱片公司高層未與其充分溝通，還出現因為洩密而被除名的謠言，控訴遭到相信音樂抹黑。然而，該說法卻在網路上引起相當大的爭議，多數網友對朱孝天的言論持保留態度，並表態支持相信音樂。

朱孝天回應傳言。（圖／翻攝臉IG／朱孝天）

不少網友翻出朱孝天過去的留言紀錄與發言，指出他曾在社群平台坦言不願參加F4演唱會，更在先前直播中透露自己對F4的歌曲無感、不喜歡聽，甚至曾提前洩漏合作細節。部分網友還貼出他7月於南京舉辦個唱時，五月天與艾姐曾以唱片公司名義致贈花籃祝賀的照片，質疑朱孝天所謂「遭潑髒水」的指控缺乏根據。

網友挖出朱孝天上個月底承認，自己不願去演唱會的證據。（圖／翻攝微博）

對於事件延燒，相信音樂雖表示「不予回應」，但旗下工作人員與相關人士紛紛在社群平台發聲。五月天經紀人在Threads上發文：「請回頭看看自己先唷～」，另有高層表示：「那個自己他只想自己的流量。」不點名但語帶針對，引發外界聯想。

此外，根據朱孝天先前直播內容顯示，早在兩年前謝芝芬與阿信就積極促成F4重聚，並多次與朱孝天溝通合作可能性。阿信日前也在直播中透露，謝芝芬為了四人合體奔走各地，搭機里程數足以繞地球兩圈，並強調：「接下來還是不會放棄任何機會，呈現給大家最想看的所謂的最完整的陣容。」這番話讓不少粉絲質疑朱孝天如今的立場與先前說法自相矛盾，對其態度轉變感到失望。

