朱孝天被踢出F4轟遭潑髒水！網挖證據打臉 力挺相信音樂

「F3」言承旭、周渝民、吳建豪加上五月天阿信的演唱會，於日前宣布要在12月19日至22日在上海開唱，而原本是F4一員的朱孝天因為不斷提早洩漏合作內容慘被除名，對此，朱孝天上傳影片喊冤，提到與相信音樂無合作關係，3個月前拒絕相信音樂的3個要求後就被單方面斷聯，還指名相信音樂的營運長艾姐（謝芝芬）抹黑、潑髒水，但是對於這些指控，網友一面倒力挺相信音樂。

朱孝天指控被相信音樂的營運長抹黑。（圖／翻攝微博）

在F3＋五月天阿信的演唱會正式宣佈後，有人詢問朱孝天為什麼沒有參與演唱會，有網友回應「有沒有可能是他不願意去」，朱孝天本人也回應：「沒錯。」而近期朱孝天卻反而指控相信音樂營運長抹黑，對此網友一面倒力挺相信音樂，認為是朱孝天自己拒絕唱片公司了，又怪對方沒邀請他。

就連今年7月，朱孝天在南京舉辦演唱會，五月天、艾姐都送上花籃祝福，讓網友質疑朱孝天所說的「被抹黑、潑髒水」的說法來源。針對朱孝天的說法，相信音樂表示：「不予回應。」事實上，阿信之前開直播時提到，艾姐為了促成F4合體，搭飛機的里程數多到可以讓地球兩圈，為了就是不放棄任何機會，想要讓大家看到最完整的陣容。

F3＋五月天阿信將在12月19日至22日上海開唱。（圖／相信音樂提供）

